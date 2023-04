Estamos sufriendo unas temperaturas anormales para la época del año en la que nos encontramos. El cambio climático es una realidad que nos golpea desde hace ya algún tiempo. La sequía que padecemos, que se puede agravar si no llueve en estos próximos meses, es de una extraordinaria gravedad no solo para el uso humano, también para los trabajos de la tierra que provocaran una nueva subida de precios. Por muchas justificaciones que se quieran poner hay una fuera de toda duda, no hay agua. Y hay que disponerse a encarar el presente y futuro con unas nuevas políticas que se adaptan a la nueva situación climática.

El discurso negacionista de que siempre ha hecho calor no se sostiene. Es verdad que ha habido olas de calor, pero ahora son muchísimos más días del año los que sufrimos estas altas temperaturas. Habrá más problemas de salud con este calentamiento del planeta. Por tanto las ciudades tienen que tomar decisiones anta estos nuevos retos. Como dicen los expertos, hay que adaptar las nuevas construcciones a las nuevas necesidades climáticas y hay que adaptar los espacios públicos, sus calles, sus plazas, los parques. Dice el arquitecto Josep Roca que "la medida más importante es el verde urbano porque está científicamente demostrado que tiene un efecto reductor de las temperaturas", crea auténticas islas de frío. Y añade que "hoy se puede decir que las plazas duras, que se pusieron de moda en los años ochenta, hoy son un error". Tienen que ser permeables y sobre todo tener verde. Dice este prestigioso arquitecto que "hoy hacer plazas duras es hacer un urbanismo negacionista".

Hay que aprender a convivir con el calor y hay que tomar las medidas necesarias para que sea más llevadero. Por parte de todos, no solo se tienen que reciclar los gobiernos locales, también la parte privada. Ahora que estamos en plena campaña electoral hay que exigir que la ciudad cuente con calles con sombras, atoldar sobre todo las calles principales. Mira que se lleva tiempo pidiendo que se pongan toldos en calles principales y comerciales. Pues no hay ningún gobierno local que haya hechos los deberes. San Fernando tiene muy pocas calles con sombras. Recuerdo una compañera que estuvo haciendo una sustitución en verano, era de fuera de la ciudad, y se quejaba de que en esta ciudad no encontraba una calle con sombra. Toda la razón. Ahora que la Plaza del Rey está atoldada no se entiende la tozudez de no hacer lo mismo por las calles comerciales.

Pero también el comercio local tiene que adaptarse en invertir para acondicionar sus locales, sus terrazas. Costó mucho tiempo para que aquí llegaran las estufas, aunque todavía escasas. Ahora toca descubrir las terrazas climatizadas, con microclimas, como existen en las mayorías de las ciudades. No todo lo puede hacer el Ayuntamiento, hay que colaborar para que la ciudad avance y la parte privada también tiene mucho que decir.