La Marca es uno de los pilares básicos en el modelo de gestión de las organizaciones. Ante unos retos cada vez más exigentes, las marcas luchan por diferenciarse, por vender unos valores que le otorguen confianza y personalidad propia. La marca se configura como un activo estratégico y no como un mero elemento identificador. Los expertos reivindican el poder de la imagen. Dice Olins que "las marcas representan la identidad y que en el momento económico y empresarial actual la clave está en la diferenciación".

Hace unos días se ha presentado el nuevo logo que va a convertirse en la Marca que represente a nuestra ciudad. Una Marca que lleva el mensaje de Luz de Oportunidades. Una marca, un mensaje, que es el reflejo del cambio que quiere, que está ya, dando el actual gobierno Local a la ciudad. Dicen algunos expertos que una marca es el sueño de grandes empresas. Las empresas aspiran a ser marcas, dice Kotler. Así lo entiende también la alcaldesa de nuestra ciudad. Lleva, desde que llegó al poder, queriendo dotar a la ciudad de una marca propia, que la diferencie de las demás, que cree competencia para los inversores. En la presentación de la nueva imagen corporativa, la alcaldesa quiso dejar claro las oportunidades que ofrece La Isla para llevar a cabo esa transformación de la ciudad. Luz de Oportunidades es, continuo la alcaldesa, la apuesta por una ciudad que invierte en Bahía Sur, la entrada de Ten Brinke para desarrollar Janer, la llegada de la nueva empresa gallega como Regenasa a la ciudad, la nueva imagen y desarrollo de la playa. En definitiva su obsesión por cambiar el modelo residencial de la ciudad por un modelo que implique la industria y el turismo.

Todos estos cambios necesitaban estar acompañado de un nuevo logo que visualizara la nueva imagen, la nueva marca, que se quiere vender de La Isla. No es un gasto, la marca es una inversión. Miren ustedes, una empresa para invertir necesita confianza, seguridad, la reputación de una marca. Y la marca en política también la tienen que dar los políticos. Antes la imagen, el reconocimiento, era la del partido político. Hoy eso no basta, no vende. Hoy el político necesita dotar a la política, a sugestión, de un sello propio, algo reconocible, auténtico, individual, tiene que emitir señales positivas, vender sensaciones y esto va ligado a su perfil político. Hay políticos, alcaldes, que con su imagen, con su política, asustan a los inversores. Otros por el contrario se convierten en la mejor garantía para dotar a la ciudad de confianza, para atraer inversiones. El político lleva su marca, hoy convertida en una herramienta estratégica en el mundo económico actual. Esta marca es su identidad.

Creo que contamos con un gobierno Local con proyecto de cambio fijo, sin competencia, sabiendo cuál es el camino a recorrer y cómo recorrerlo para, por fin, producir el cambio en la ciudad. Queda mucho. Pero creo que en la alcaldesa tenemos una buena marca.