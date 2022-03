Le quitarán la calle

Suum cuique o a cada uno lo suyo. Eso decía Cervantes. Ucrania duele como Lepanto, sólo que con niños, viejos y mujeres por medio. El pobre Cervantes, siempre en la punta de lanza de la crítica, me recuerda un chiste antiguo. A un bachiller lo atracaron cruzando un descampado para endilgarle una conferencia sobre Cervantes. La mujer, alarmada, preguntó ¿Quiénes eran? Un académico y dos filólogos. Respondería este. Esa fiebre sobre Cervantes se acrecienta al día de hoy. Un archivero -lo fui– ha sacado un libro contra todo lo que sea El Quijote y Cervantes.

Les cuento. Resulta que ha encontrado un documento que enlaza a Miguel con Alonso Manuel de Ludeña, el resobrino de Antonio de Villaseñor, y el hijo de Alonso Quijada, en Esquivias, los dos nombres que inspiraron a los personajes de estos libros. El Ludeña era un hidalgo pariente de su noble esposa, que "dictó" a Cervantes y fue el gran contador de historias familiares y de La Mancha que inspiraron las gestas de Don Quijote y Sancho, de linaje destacado que hubo de pasar por la Chancillería. Fue Don Alonso Manuel de Ludeña, alférez mayor.

Pues, afirma Javier Escudero, haber encontrado la conexión de las historias narradas en las noches de tertulia y de cómo Cervantes tomó nota de todo. Que no hubo invención. Que no hubo imaginación. Que el Quijote pudo haber comenzado: En un lugar de Ludeña…y así hasta el fin. También Antonio de Villaseñor, el Bárbaro, es un personaje referente del Persiles, y afirma el archivero que de acuerdo con esta tesis Cervantes sólo estuvo de paso en La Mancha. "Mi libro viene a desmentir todas las teorías según las cuales el autor escribió el Quijote en una cueva o en una cárcel, o que recorrió La Mancha como cobrador de impuestos, lo que no está fundamentado".

Y Alonso Quijada, del que saldría el Quijote, es un caballero hidalgo, descendiente de los Gutierre de Quixada (al que se hace referencia en el Quijote en el capítulo XLIX de la Primera Parte), que vivió en Esquivias a finales del siglo XV y principios del XVI, época en la que triunfaban los libros de caballería, y fue sobrino del bisabuelo de la esposa de Miguel de Cervantes. Y sigue y cito: Delante de una mesa mal calzada de un mesón y con un buen vino, Cervantes pudo pasar largas noches con Ludeña, sus criados y sus aduladores escuchando la vida y milagros de su familia: "Que si su cuñado casi muere en un duelo con otro que iba disfrazado con casco y cota de malla, que si su primo había atacado a los molinos de viento con su espada, que si hasta una vez un hidalgo trastornado se había comprado un rocín que se caía muerto por el suelo y que, no contento, había contratado a un criado y se había hecho pasar por caballero...".

Todos ríen, y otro cuenta alguna barbaridad más. "Pero Cervantes está a lo suyo, escuchando, pergeñando una novela para criticar a su enemigo Lope de Vega, quien también está por Toledo…

Así tenemos derrotadas muchas tesis, muchas investigaciones, mucho Cervantes. Mucho texto investigativo de Francisco Rico, que tiene La mancha sin Don Quijote, o de Ramón Menéndez Pidal, que dice haber hallado el germen en una obrilla de teatro, Los Romances, de autor anónimo, donde Bartolo sería el primer loco de nuestra literatura.

Pero resulta que con el libro archiveril serán derrotadas todas las tesis, estudios, publicaciones efectuadas sobre Miguel a lo largo de los tiempos. Entre ellos los de la Real Academia Española. Resumamos, Cervantes fue un copista y un vengativo contra Lope. Que no hubo pues ni invención ni nada, que Cide Hamete Benengeli es Ludeña y que como mero transcriptor no hace literatura, sino que es copista, o algo así… Entre los estudios literarios muy serios que lleva el Quijote, el profesor y admirado, José Antonio Hernández Guerrero, en su obra El Quijote desde la Teoría de la Experiencia vital… aclara para mí, lo que es la escritura, Principio de identidad: La vida humana es literatura y la literatura es vida humana. Que yo también, tengo mis archivos. Le quitarán la calle.