Descárgate el Tinder laboral y olvídate de repartir currículos llenos de letras que no va a leer nadie. Haz match y encuentra tu media paga para tu medio contrato. He aquí un catálogo de ejemplos curiosos que podrás ver en esta aplicación:



Busco trabajador o trabajadora inconformista, rebelde y alegre que le guste viajar, pasear, ver series e ir al cine. Soy una persona que perdona fácilmente, sobre todo a quienes se quejan de jornadas extenuantes y salarios escasos. Si hacemos match, te prometo que crecerás en lo personal, en lo profesional, pero no en lo económico –para eso, mejor que juegues a la lotería. No soporto que mis empleados se enamoren de mí; tengo cosas más importantes que hacer. Sácame las castañas del fuego; tengo una empresa ardiente esperando a alguien como tú. Cuéntame cuándo lloraste por última vez y te daré una oportunidad. No soy el típico ogro con cuernos de demonio, pero, igual que tú, tengo que ganarme la vida; date una oportunidad y acéptame. Soy la promesa que nunca pensaste en cumplir; desliza a la derecha y te lo demostraré. Si no te crees lo que te digo, haces bien, no pretendo ganarte apelando a la razón. Déjame ser tu líder y y no tendrás que quebrarte la cabeza para tomar decisiones. Llevo 56 despidos en dos meses; tú eres el elegido, no dejes pasar este tren. Los sentimientos y la dignidad son conceptos importantes, pero más importante es que llegues temprano y salgas cuando lo merezcas. Busco a alguien que mantenga mi estatus, me aplauda y me entienda de vez en cuando; pero si decides no entenderme, no pasa nada: me conformo con lo demás. Quiero a alguien que odie a todo al mundo, menos a mí. Mi ideología es lo de menos, guíate por mi aspecto (soy real y no uso filtros). Estoy aquí para demostrarte que puedes elegir siempre lo mejor. Si estás harta de que te vendan la moto, tu nómina llevará mi sello. Necesito alguien que trabaje, no una persona que firme recibís.



Feliz día del Trabakjsagjasdg. Hazte Premium para ver más bios interesantes.