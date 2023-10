De serie… y de película, porque cuando un sitio es excelso, es lo que se suele decir. En este caso lo es en sentido literal puesto que mentes preclaras vieron ese puente con América y el mundo que siempre fue Cádiz y decidieron que si debía existir un festival de series de televisión en España no había mejor lugar que aquel en el que bañó Halle Berry su piel de café. Efectivamente, la tacita de oro, que diría Feijóo. Oro plateado por el paso de años desiguales y disímiles de amor y de odio, de luchas intestinas y de carnavalescos complejos de Edipo a cascoporro.

No hay en Cádiz sólo escritores, que abundan como los burgaíllos, sino que el Sur regala también grandes representantes de la interpretación y la escena, realizadores y guionistas, directores de palabra y pensamiento, acto y omisión. Y una coqueta y esforzada escuela de cine por la que han pasado y siguen pasando los mejores. Cine y series, cada vez más mellizas gracias a las plataformas televisivas. Pero eso no es malo, en absoluto.

Del 6 al 12 de octubre una panoplia de series de cuatro continentes se pasearán por Cádiz en la primera edición del South International Series Festival, reposando después en su sede principal: el siempre poderoso Palacio de Congresos. Allí podremos ver capítulos inéditos de series top y disfrutaremos de ponencias y charlas de directores, actores, guionistas y personal relevante de la industria de la televisión.

South es una idea de José Carlos Conde, cabeza pensante de la productora Womack. Conde se ha rodeado de gente de un nivel altísimo, que es el mejor modo de que algo sea un éxito. Con un comité asesor esplendoroso que incluye a gente como Isabel Coixet, Carlos Rosado, José Luis Acosta, Elvira Mínguez o Daniel Écija; ponencias y charlas con Alberto Rodríguez, Teresa Segura, Petra Martínez o Javier Olivares; estrenos de capítulos como los de las series El Inmortal, Entrevías, Malaya, Bretón o La Ley del mar, con Luis Tosar y Blanca Portillo; y una mirada limpia y lejana sobre las industrias UK y africana.

Las distintas administraciones -abiertas a un fenómeno tan en boga como el de las series— se han conjurado al unísono para apoyar al South, un festival esencial en el que participan Mediaset, Movistar + o Netflix, entre otras muchos másters del universo televisivo. Por eso, esta misma semana Cádiz volverá a tener sobre sí los focos de luz y pisará alfombras rojas de sol y sal, gracias a un festival sureño que aspira a consolidarse, a convertirse en un referente internacional al nivel de Venecia, San Sebastián o, por qué no, Los Ángeles.

Y aunque el anatema de una serie es el spoiler, eso que antiguamente llamábamos el destripe, en Cádiz no hay riesgo alguno porque Cádiz es de serie, pero no seria. Y los chivatos escasean. Así que todos al South en manada. Que no nos lo cuenten.