Me sentí halagado cuando me ofrecieron formar parte del jurado de este premio, destinado a fomentar ente los jóvenes la escritura de relatos cortos. Así me sentí, pero cuando comencé a leer los relatos me encontré con la esperanza de cientos de jóvenes voces que tenían algo que decir. Pocas me parecieron, pero las que acudieron a la llamada me parecieron valientes. Ninguna debió ser desechada, aunque hay que escoger para la publicación de un libro y son muchos los que se quedan en el cajón.

Alguna debe ser elegida como la mejor, pues la competitividad debe ser un reclamo, un aliciente, la vida es así. Sin embargo, el hecho de que gente joven se enfrente al folio vacío, a la pantalla huérfana, y comience a plasmar lo que siente, lo que piensa o lo que quiere, es un acto que merece todo un homenaje.

En los tiempos que corren, plagados de memes que no entiendo, de músicas que me disgustan, de bromas ridículas, de falsas noticias y demás memeces, me enorgullece que aún haya jóvenes que se arriesguen, sin miedo, a desnudar su corazón y exponerlo a un mundo que no sabrán como recibirá sus palabras. Como es natural, algunos eran mejores que otros, algunos acudían al tema fácil o al de moda, otros, arriesgados, algunos salidos de la pluma de un bello loco que quería volar, pero todos con su mérito.

Por mi parte, lo que menos me importaba al leerlos era el estilo, las formas, el empleo de técnicas, pues al final las formas siempre terminan por ahogar al genio, un genio que, con escasa formación en talleres literarios, con la inocencia de los pocos años vividos, ofrecía la fresca inocencia de quien dice lo que quiere como quiere. Considero, después de la experiencia, que no solo era un halago, era una oportunidad de recobrar la esperanza, un encuentro con quienes se alejan en los años de mí y que, sin saberlo, me impregnan de ese fresco aroma a espontaneidad alejada de los convencionalismos. Como es natural, mi opinión, era solo una más dentro de todos los miembros del jurado, pero particularmente todos merecían haber quedado en el primer puesto, pues la osadía de enfrentarse a la crítica de los lectores, ya en sí misma, merece un premio.