Reconstrucción

Es la palabra más mediática del momento. Y también la obsesión de todos los gobiernos ya sea a nivel de Estados, autonómicos o locales. Todos a la búsqueda de un nuevo proyecto, de una nueva forma de gobernar, que rediseñe la económica de sus gobiernos.

Sabemos que todos los gobiernos nacionales han construido un grupo de expertos que diseñen la era pos Covid. Personas con gran currículum académico y profesional. Nuestra ciudad, acertadamente, también ha reaccionado y el gobierno Municipal ha formado una comisión que diseñe políticas para la recuperación económica y social de nuestra ciudad.

No sabemos su composición mas allá de los miembros de los partidos que conforman la Corporación. Nada sabemos de la inclusión de expertos económicos, empresarios de turismo, culturales, universidad etc. que puedan aportar sus estudios y experiencias. Ya digo, no sabemos su composición. No es fácil rediseñar un nuevo modelo económico y más en tiempos de crisis. Pero hay que estar preparados para cuando lleguen los tiempos de eso que se ha dado en llamar la nueva normalidad.

Se están haciendo cosas importantes que están apunto de su puesta en marcha, paro todo esto necesita que se cree a su alrededor todo un tejido creativo, atractivo y complementario que resuelva las carencias que posee la ciudad. Yo me figuro que la comisión creada pondrá todo su empeño en la construcción de unos de los pilares económicos fundamentales como es el turismo cultural. La ciudad lo necesita. Verán ustedes. Tenemos a punto la inauguración de uno de los proyectos mas ansiados por la ciudad como es el Museo Camarón. Pero aunque el museo por sí solo atraiga visitantes, necesita a su alrededor todo un tejido de infraestructuras que haga más cómoda y atractiva la estancia de los posibles turistas y que hoy la ciudad no posee.

El Museo, por sí solo, sin estas infraestructuras, sería de ida y vuelta. Es decir, el visitante una vez cumplimentada la visita se volvería a marchar de la ciudad. Y ésta, la ciudad, necesita de la economía de los visitantes. Porque esto generaría economía para los comercios, bares, cafeterías y restaurantes. Necesitamos hoteles, fundamental, un comercio competitivo dentro de un urbanismo atractivo, bien iluminado, limpio, que invite a entrar y gastar.

Es lo que llaman los urbanistas ciudades del futuro, con espacios públicos atractivos, ecológicos, sostenibles en su movilidad, es decir, ciudades más saludables. Todo nos lleva al mismo punto de salida, el comercio y la hostelería necesita crecer, pero eso no se puede hacer si no tiene público suficiente y eso se consigue si la ciudad se hace atractiva, incrementando su valor patrimonial, sus fiestas, todo para generar visitantes. Ahí tiene la comisión un gran trabajo. Los recursos económicos que se destinen no puede emplearse a fondo perdido, se tiene que intentar que sean reversibles, que tengan un retorno socio económico para la ciudad. En definitiva poner las bases para un proyecto de futuro.