¿nos estamos jugando la democracia? ¿Está la política actual arrojando la democracia hacia los partidos populistas? El debate político se ha degradado. La falta de criterios políticos, la falta de rigurosidad, la falta de elegancia, el escaso nivel intelectual, está poniendo a la democracia contra las cuerdas. Todo vale con la finalidad de conseguir los objetivos, es decir, llegar al poder matando al contrario. Cuando lo lógico sería conseguir el poder ofreciendo soluciones a los problemas de los ciudadanos. A todo esto, le podemos añadir las Fake news que circulan por las redes sociales sin que nadie le ponga freno.

Como ejemplo de esta política tramposa tenemos la citación de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos del Senado. Todo un despropósito y una continuidad de la negativa oposición que está haciendo el Partido Popular en Andalucía que, utilizando la mayoría que ostenta su partido en la Cámara Alta del Estado español, intenta desprestigiar a la presidenta andaluza. La idea, que lleva tiempo persiguiendo los populares andaluces, de manchar a la presidenta Andaluza con el caso de los EREs, busca conseguir en el Senado, donde tienen mayoría, implicar de alguna manera a la presidenta con la cercanía de las elecciones autonómicas. El caso es que las investigaciones de un caso, los EREs, que ahora está en los tribunales, han demostrado que no ha habido una financiación del Partido Socialista, que es a donde pretenden llegar los populares, a pesar de que todos los indicadores demuestran lo contrario.

Tampoco la presidenta de la Junta ha tenido ni tiene nada que ver con los desafortunados EREs. Es como si el Congreso cita a Pablo Casado para que hable de la financiación de su partido con la Gürtel. Si el Partido Popular tiene interés en juzgar las cuentas de las autonomías, se podrían entretener con fiscalizar algunas de las suyas, donde sí han demostrado los tribunales que ha habido financiación de su partido. Por consiguiente mal empieza, aunque algunos partidos llevan ya todo el año, la precampaña electoral.

Y no es la primera vez que los andaluces tenemos que asistir a una campaña donde el prestigio de Andalucía queda por los suelos. Y con la citación de la presidenta, no se ha valorado, o sí, el daño que se le va a hacer a nuestra comunidad. Creo que los senadores andaluces no deberían consentir este atropello. Andalucía es clave para ganar las elecciones generales y sobre todo para Moreno, líder del PP por ahora, que en estas elecciones se juega su futuro ante Pablo Casado. Estamos seguro de que a partir de ya asistiremos a un peregrinar en nuestra tierra de políticos que no la pisan en cuatro años. Ahora sí y esperemos que nos traigan propuestas en positivo. Rivera ya ha metido la pata diciendo que los andaluces no tengamos miedo en cambiar el voto. Mal comienzo el de Ciudadanos, que ahora parece que no ha tenido nada que ver con el Gobierno de la Junta en estos casi cuatro años. Lo iremos viendo.