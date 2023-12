Los que ya me conocéis, sabéis que el mundo cofrade es uno de los pilares de mi forma de vida.

Los que me conocéis menos, ya estaréis diciendo, qué pesado el capillita este siempre con lo mismo, seguro que es tan “jartible” que hasta en Navidad está con incienso y oyendo marchas.

Pues mira, te voy a contar; alguna marcha claro que cae casi a diario y el incienso… ¿Para qué lo trajo Gaspar? Pues por la divinidad de nacer Hijo de Dios, así que también vamos a quemar un poquito.

Donde quiero llegar y lo que quiero sacar a relucir es que nuestras hermandades, aunque realmente existen excepciones, no solo piensan en los días que faltan para el Domingo de Ramos, sino que es precisamente ahora en Navidad cuando tienen también una actividad frenética.

Campañas de recogida de juguetes, de alimentos, turrones, mantas, conciertos musicales, siempre en favor de los más necesitados. Precisamente ese fue uno de los motivos de fundación de las hermandades, ayudar al hermano y esto debe ser conocido por todos. El motivo y la labor que se sigue haciendo y precisamente no solo ahora en Navidad, sino todo el año en nuestra ciudad.

No solo pensamos en los “santos” como se suele decir aún en los corrillos de los mayores; no, mire usted, no solo pensamos en escenificar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. También pensamos en su Nacimiento, muestra de lo cual son varias hermandades, no las suficientes, también hay que decirlo, las que montan su Belén de cara al público, para engrandecer el verdadero significado de la Navidad en El Puerto.

Son muchos cofrades los implicados con estas fechas navideñas en las que estamos completamente inmersos.

Incluso en nuestras cabalgatas, tan de moda, existe una completamente cofrade en sus inicios y en estos días como es la Cabalgata de la Esperanza, de El Olivo, en la que sale el Gran Visir.

Si no eres cofrade, espero que con este artículo hayas entendido que somos mucho más de lo que pensabas.

Y si lo eres, que te sientas orgulloso de serlo. Al fin y al cabo, todo se basa en cuidar al hermano, sí, a todos, no al círculo de elegidos y devotos de tu medalla dorada.