Será mañana viernes cuando después de veinticuatro años, de nuevo se realice la erección canónica de una nueva hermandad en El Puerto.

La juventud cofrade de nuestra ciudad es algo que no ha vivido nunca, cosa que el resto de localidades cercanas ha vivido en más de una ocasión.

Podríamos entrar a comentar los posibles motivos por los que en nuestra ciudad este suceso tarda en repetirse casi un cuarto de siglo, pero me voy a ceñir a lo que hace unos días, un buen hermano mayor de nuestra ciudad me dijo: “si en vez de vender que El Puerto no es cofrade, diéramos a conocer y a valorar todas las virtudes que tenemos como colectivo, quizás nos tomarían más en cuenta”.

La erección canónica como hermandad de la Agrupación Parroquial del Prendimiento es el culmen momentáneo de un grupo de estudiantes del Colegio de la Salle que nunca se rindieron y desde aquel año en el que estrenamos milenio, trabajaron constantemente para que aquel sueño de unos niños cofrades y lasalianos, mañana, sea una nueva hermandad portuense.

Me da hasta cosa decir “nueva” hermandad, ya que, después de veinticuatro años, eso de “nueva” les queda demasiado “antiguo”.

Me alegra vivir este acontecimiento y denotar la unión futura que existirá entre ambas corporaciones del Lunes Santo, día elegido por Prendimiento para realizar su Estación de Penitencia a partir de 2025. Unión y relación que sellan desde el primer día, ya que Afligidos será la Madrina de Honor en la ceremonia de Erección Canónica.

Y si he dicho antes que hasta 2025 no saldrá el Lunes Santo, es porque entienden perfectamente el sentido de unión, relación y humanidad que deben tener las hermandades, queriendo con eso no provocar ningún inconveniente a las hermandades que residen en San Joaquín y actualmente en el Convento del Espíritu Santo, que es su sede canónica. Gesto que debemos acoger y agradecer todos los cofrades de nuestra ciudad.

Con el deseo de no tener que volver a esperar de nuevo tanto tiempo, los mayores de mis deseos para Tres Caídas, Soberano Poder, Beso de Judas y como no al Santísimo Cristo del Amor.