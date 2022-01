Para quien no lo haya visto, hay en la entrada a El Puerto, por la parte del río, un enorme monumento al vandalismo que quiso ser un aparcamiento subterráneo la mar de bonito. Lleva años así, a la intemperie, como huerta de hierbas salvajes y hábitat de fauna urbana. Ahora quieren devolverle, de la manera más aproximada, la imagen que tenía antes, ya que al final no hay quien quiera meterle mano para meter coches. Siempre hubo oposición a la construcción de este parking, tanto a nivel político como ciudadano, pero comenzaron las obras y se quedaron a la mitad.



El derrotismo imperante y la desesperación por cazar turistas que se dejen el dinero en los bares y en los hoteles presionan para que la construcción se termine. Se habla de que, tal y como está, no es una carta de presentación presentable para una ciudad que se considere turística. De ahí que ahora, el gobierno local trate de recuperar lo que había antes, o por lo menos, que no haya boquetes ni charcos pestilentes.



Sin embargo, tengo que decirlo, a mí me gustan los espacios abandonados. Son el símbolo de lo que se quiso y no se pudo tener. Sirven para estudiar el pasado. Incluso, si se tuviera una visión más amplia del turismo, siempre podrían hacerse visitas guiadas de pago, para mostrar a la gente de fuera cómo se hacen las cosas aquí. Los carteles explicativos, en varios idiomas, serían tan importantes para el público como para el gremio de cartelistas. Además, servirían para explicarnos, a la población en general, qué carajo han hecho los sucesivos gobiernos para llegar a este punto, pues es algo muy misterioso que se muevan tanto millones de euros y no haya nadie dimitido o condenado.



No sé qué problema le ven a una obra desahuciada en la entrada principal de la ciudad. ¿Acaso, si llegas a París o a Londres y ves una obra pública, te das media vuelta porque no te gustan las montañas de escombros y las señales que desvían el tráfico? La gente pensará que es un claro signo de progreso.