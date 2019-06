Literatura estival

Me comentó una amiga de Voces Lectoras que estaba leyendo un libro sorprendente, La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey.

No me gustaba el título. ¿Pastel de piel de patatas? Días después volvimos a hablar de él, la curiosidad me pudo y se lo pedí prestado. He podido comprobar que no exageró: la buena literatura se evidencia a través de sus palabras y en él se demuestra el poder consolador de un buen libro ante tantas situaciones difíciles y complicadas.

Sus autoras, Mary Ann Shaffer y Annie Barrows no han necesitado del dramatismo exagerado para trasmitir lo absurdo y lo injusto de la Segunda Guerra Mundial, vivida desde una isla pequeña del canal de la Mancha.

Entre sus frases destaco: “Los libros buenos impiden que disfrutemos de los malos”. Cuánta razón tiene.

Cuando un libro atrapa, estamos deseando volver a él. Te implicas con los personajes, vives sus aventuras, sientes o no, empatía con ellos. Nada es comparable a un libro magnífico. Los inconvenientes son que, por más que se empeñe la publicidad, no todos pueden tener ese título. Algunos, acaban decepcionándonos. Mientras, demasiados “magníficos” duermen en las bibliotecas sin que nadie les preste atención, simplemente porque están escritos desde hace tiempo.

Nuestra literatura está repleta de libros muy buenos que no entiendo por qué no se leen en las aulas… Algunos profesores comentan que los niños se aburren con ellos. Igual necesitarían una voz experta de profesor o de algún adulto con tiempo, capaz de acercarles a los clásicos poco a poco. Ya veríamos si son indiferentes a algún capítulo de don Quijote, o al Monte de las Ánimas en un día de difuntos. ─En mi colegio, un compañero lo lee a sus alumnos con la clase oscura, a la luz de unas velas─. Después estallan los aplausos. O esos versos que dicen… el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios… Claro que tendrán que repasar qué es el alma y el honor propio.

Los libros buenos sientan las bases de una cultura más humana y, si me lo permiten, más española y más universal.