En Voces Lectoras, agrupación a la que pertenezco desde sus comienzos en febrero de 2019, y hasta el mes actual, seguimos siendo la asociación que nos propusimos ser. La que intenta acercar buena literatura a cuantos no pueden leer por distintas razones.

Crecemos y hemos contagiado estas ganas a otras voces que se han ido incorporando.

Sabemos por experiencia que cuando se sale de los centros, o acabas una lectura por teléfono, o grabas en red, o lees a un colectivo que no puede o no sabe hacerlo, cuando has hecho pensar, disfrutar o sonreír a los oyentes, el mundo se nos hace más amable y los problemas personales se ralentizan. Como en otras actividades sociales de voluntariado, las Voces Lectoras hemos redescubierto que hay más felicidad en dar que en recibir.

Este crecer va abriendo otros caminos. Entre ellos, y relacionado con el día de la Mujer y la Literatura, el año pasado tuvimos un primer encuentro de escritoras con tanto éxito que este año decidimos repetirlo con otras mujeres para darles visibilidad.

De nuevo, y gracias a la colaboración imprescindible y desinteresada del centro escolar Safa-San Luis, tendrá lugar un segundo encuentro el 14 de marzo a las seis de la tarde.

Las autoras locales invitadas serán María Jesús Conejero, María José Castrillón, Virginia Cobos, María Jesús Fuentes y Esperanza Mateos. Serán presentadas por voluntarios de las Voces.

Me decía un importante escritor que ese nombre, el de escritor o escritora, se lo merece quien escribe. No quien escribe y vende. Nuestro interés no está ahí. Es mucho más sencillo y entrañable: se trata de dar a conocer a esas personas del mundo femenino que lo hacen cada día, sin priorizar el llegar a ser conocidas. Creo que no hay mejor regalo para nuestra ciudad que tener la suerte de poderlas escuchar. De darlas a conocer.

La literatura es un privilegio. Los centros educativos que lo trabajan tienen todo nuestro respeto. Merece la pena reconocer los esfuerzos de Luisa de Marillac, con el XXII Certamen Escolar de Relatos Cortos Sor María Aguilar. Un orgullo para El Puerto que tan buenas figuras literarias ha dado.