He estado intentando recordar en qué artículo había nombrado a la recientemente fallecida actriz, Itziar Castro, con motivo de una desafortunada declaración suya hace unos años, pero no he tenido éxito. Es más, utilizando un buscador he encontrado un artículo mío en Diario de Cádiz del año 2018 titulado Que se mueran los gordos en el que reflejaba el problema que supone la gordofobia y, en el que casualmente señalaba el despido de Operación Triunfo de Castro, y su sustitución 'Los Javis'.

De Itziar sólo conocía sus papeles televisivos, especialmente su gran interpretación en Vis a vis. Nunca coincidí con ella, ni lógicamente hablamos, pero con ocasión de su óbito han aparecido por mi móvil diversas entrevistas en las que demostró un sentido común y un respeto por la libertad creativa más allá de cualquier censura o ideología, lo que no es en absoluto usual. Luego he sabido que sufrió graves persecuciones con motivo de su obesidad mórbida, tanto en persona como en esas odiosas redes sociales en las que cualquier mierdecilla puede ponerte a parir amparado por un pseudónimo.

Itziar tenía mi misma edad. Al parecer sufrió un fallo cardiaco tras hacer ejercicio en una piscina. Una situación horripilante, me temo. Darte cuenta, dolorida, de que tu vida está llegando a su fin. La mezcla del terror y la esperanza. Lo que puede pasarnos a cualquiera de nosotros, si lo pensamos bien. En el caso de la actriz, aparte de su indiscutible talento y su cabeza bien amueblada, su físico suponía un activo empresarial y, al mismo tiempo, un grave riesgo. Vemos campañas publicitarias de las administraciones públicas llamando a pelear contra el bullying a los obesos, pero la Seguridad social no pasa los medicamentos para combatir la gordura excepto en casos graves de diabetes. Dinero ¿mal gastado? Prioridades.

Reconozco que en ocasiones he deseado que me diagnosticaran una dolencia genética tiroidea, una explicación científica para mi sobrepeso, que me eximiera de culpa. Porque cuando uno está gordo "es el Gordo", y la gente entiende que se está así de grueso porque se come mucho y mal, se es perezoso o vago, no se hace deporte y, en definitiva, porque se quiere ser ballena. Pero conozco gente que lleva toda la vida a dieta; apuntados a cuantas dietas se han venido poniendo de moda. Es su naturaleza.

La última razón que he recibido para mi sobrepeso es el "cortisol", un componente químico que está relacionado con el estrés, algo de lo que voy sobrado. Con decirles que la población española engordó de media en el confinamiento siete kilos y yo, sin tener la tensión laboral habitual, adelgacé ocho… La vida moderna, y determinadas profesiones, no están hechas para lucir cuerpos slim fit, desgraciadamente, y suponen un constante esfuerzo personal y, sobre todo mental. ¿El SAS ofrece tratamiento psicológico a los obesos?

Por todo eso, he lamentado profundamente el fallecimiento de Itziar, a la que no conocía y seguía poquísimo, pero que con tanto sentido común respondió a un presentador ventajista y totalitario y que con tanta dignidad llevó su talla grande. Porque a buen seguro ella luchaba contra sí misma, más allá de lo uno pueda llegar comprender. Descansa en paz.