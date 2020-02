Intolerancia viral

Hola, buenas, ¿ese virus es suyo? Sí, claro, ¿a que es bonito? No me lo parece, la verdad. No tiene pedigrí, pero es de familia honrada y trabajadora. ¿Y por qué lo lleva suelto? No se me escapa, de verdad, no se preocupe, es muy obediente. ¿Está vacunado? ¿Quién, mi virus o yo? La ordenanza obliga a que su virus vaya atado y bien vacunado, ¿o no lo sabía? No tenía ni idea de que existiera una ordenanza de virus. Es la ordenanza de tenencia de animales. Perdone, pero ¿está usted llamando animal a mi virus? La norma es extensiva a cualquier ser vivo capaz de desplazarse. Las algas se desplazan. Pero no por sí solas, listillo. ¿Le molesta que mi virus se distraiga alegremente? A mí, y a muchos vecinos les molesta, sí, y sobre todo si es contagioso. Mi virus no contagia nada. Pues me da miedo. Un simple virusillo como este le da miedo o qué. ¿No ha visto últimamente la tele? No, no suelo, ¿por? Por lo de Wuhan. ¿Un futbolista? No, una ciudad china, donde un virus que anda suelto está causando estragos. ¿El virus de la pobreza? No sea cínico, por favor. Se refiere entonces a uno de esos que te roba los datos del móvil. Que no, hombre, que no; es un virus de los de toda la vida, de los que te suben la fiebre. Pues ese virus no tiene nada que ver con el mío. Ya veremos, ¿ha analizado sus heces? Está usted loco, ¿cómo voy a hacer eso? Yo lo pondría en cuarentena, y a usted también, no vaya a ser que mute y la liemos, que está la ciudad como para que venga la tele ahora. No hace falta ponerse así, hombre, ya lo ato, ya lo ato. Y, de paso, póngale un bozal. Pero oiga, me da la impresión de que usted lo que quiere es cazar brujas para gestionar su maldad. Voy a llamar a la policía. Llame, llame, a ver si de repente va a tener que ponerle el bozal a esas bacterias suyas que lleva en la boca, que son un incordio, ahí, todo el rato dando brincos. Al menos, no las llevo sueltas, intolerante. Intolerante usted. No, usted. No, usted. No, no, usted y nada más que usted. No, usted más…