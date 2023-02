A saber cuánta gente conoce la batería de las Arenillas, que se convirtió hace casi cuarenta años en Bien de Interés Cultural (BIC). Resulta que ahora lo están arreglando –ya tú sabe- con motivo de la construcción de una pasarela peatonal que pasa por su lado, allá por el Pinar de Mochicle… uno de los pocos enclaves costeros urbanos que quedan medio vírgenes en la ciudad. Resulta que, como ahora se ve, alguien lo ha pintarrajeado con firmas grafiteras. Resulta que eso es delito, porque, como es BIC, hay que protegerlo, y por eso se puso en marcha un despliegue policial para detener al autor, o autora, o autores y autoras. Resulta que han conseguido dar con quien lo hizo –un hombre-, lo han detenido, y lo han puesto en libertad –imagino que con cargos y con la amenaza del peso judicial sobre su cogote si no se presenta cuando lo llamen para comprobar que es buena persona y no vuelve a corromper lo que no es suyo –o mejor dicho, lo que es de todos.



Resulta que a mí me gustan los grafitis potentes –y los defiendo-, que basan su filosofía en dar color a la vida gris, monótona y efímera que nos circunda, como acto político, artístico y militante, dentro de la clandestinidad que permite la supuesta libertad de la que disfrutamos en esta tierra. Resulta que los grafitis permitidos, controlados y duraderos no me valen, pues dejan de ser grafitis, dejan de tener su componente de denuncia aventurera y suelen adquirir el valor de un mural adoctrinado y adoctrinador. Resulta que no defiendo tanto los garabatos en monumentos o edificios históricos, pero me encantaría que hubiera el mismo despliegue policial y judicial contra las administraciones que vandalizan, humillan, pudren, escupen y destrozan por abandono y dejadez todo ese patrimonio que se supone nos define como sociedad. Resulta que esta es mi mísera opinión personal y no tiene por qué coincidir con la tuya, porque el concepto de vandalismo es tan amplio como el de robo o humillación. Y resulta que ya me callo.