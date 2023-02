Lo siento. Tenéis que disculparme. El de los globitos fui yo. Se me fue la mano y ya está. Nunca imaginé que acabarían siendo derribados por unos cazas pilotados por tomcruises y willsmithes, salvadores del mundo. Lamento la confusión que he creado. Ni son artefactos espía, ni sondas meteorológicas ni, por supuesto, vehículos de patente extraterrestre. Más se parecen a los de Bob Esponja que venden en carnaval por la calle, pero con una estética más normalita, más seria, más como de gente mayor.



Para evitar que el terror y el caos cunda entre la población, voy a decir la verdad. Hace unas semanas, firmé un contrato con una persona muy cercana al gobierno municipal (no diré quién para no liarla más, aunque muchos sabrán a quién me refiero) a través de una empresilla creada días antes y con base en Gibraltar o Andorra, ya no me acuerdo. La idea era que soltara mis globitos por diferentes puntos de la ciudad, a diferentes horas y diferentes días. En relación esfuerzo-precio, la misión me pareció la más fácil del mundo. Pensé que, en el fondo, estaban haciendo algún tipo de experimento sociológico, analizando la respuesta de la gente cuando viera uno de ellos cruzando el Guadalete o sobrevolando la Angelita Alta.



Ahora, después de la que se ha montado con el temita en todo el mundo, estoy seguro de que, en realidad, lo que querían es lanzar una simple cortina de globos. Que la gente, en vez de mirar hacia el salón de plenos o la entrada de Pozos Dulces, se quedara anonadada con, oh, mira esas cosas raras que vuelan ahí arriba. Para tapar el humo que venden. Para ocultar la peste. Para desviar la atención de la malvada prensa, que hurga donde no debe.



Lo siento, de verdad. Pero que se sepa que ni siquiera me han pagado por los servicios. Voy a presentar una demanda y exigir una indemnización. ¡Ay, mis globos! Ya ves. Qué mala suerte, tú. Esparcidos por medio planeta, acribillados por los héroes de las películas. Maldita levantera.