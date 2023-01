Si algo en esa ciudad da redito, desde que FITUR es FITUR, el la imagen que cada político tiene de la ciudad. La criticas se suceden desde que allá por aquellos tiempos de la famosa locomotora de la Bahía se criticaba el despotismo de la ciudad, en donde todo era una mentira, la Gotham de la Bahía, corrupta y criminal, que al final quedó en penas ridículas por ridículos hechos, aunque haya gente que opine que la justicia lo es, aunque sea culpable por limpiarse el culo con papel del elefante en lugar del de tres capas.

Hoy es lo mismo, todo es objeto de crítica… ¿constructiva? y según algunos, lo ideal es vender la realidad de la ciudad, montar un stand lleno de papeles y botellas, que además no se limpie en los días que dure, para mostrar al mundo la mierda de ciudad que tenemos.

Entiendo que pueda no estarse de acuerdo con el tipo de ciudad que tenemos, pues seguramente otros tendrán en mente otro tipo de ciudad, igual que el actual gobierno que tiene más una idea de Taifas que de unidad nacional, siendo respetable cualquier idea, que no por distinta es mejor o peor, y que en ningún caso puede ser objeto de imposición, so pena de hundirla en la miseria.

Particularmente jamás me ha parecido mala ninguna promoción de la ciudad que se haya hecho en FITUR, pues, al fin y al cabo, siendo un escaparate para vender la ciudad, cualquier acto que la engrandezca entra dentro de la sana gestión, y no creo que nadie en su sano juicio pretenda acudir a una feria de turismo a vender las miserias más míseras.

Partiendo de aquí, y creo hablar por muchos, estamos bastante hartos de que cuando de El Puerto se trata, quienes algo puedan hacer se dediquen más a poner palos en las ruedas que a empujar del carro, alegando un egocéntrico mensaje de yo lo haría mejor.

Jamás he ido a Fitur, y jamás creo que lo haría, pero, al fin y al cabo, hay mucha gente dándole vueltas a la cabeza para hacer bien su trabajo de márquetin, igual que los hubo, e igual que los habrá, y no me cabe la menor duda que todos los que trabajan en ello (y es seguro que ninguno es político) se merecen al menos el respeto y la admiración por dar la mejor imagen de esta ciudad.