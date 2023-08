Después de haber ocupado en la pasada edición de nuestra Feria, el atril donde se le pregona; me siento en la obligación de opinar sobre el cambio de fecha para la edición de 2024, siendo del 5 al 10 de junio.

En primer lugar, es imposible tener contento a todo el mundo. Siempre tuve claro cual es mi feria, la mía, la de mi gente y nunca me importó si coincidía con alguna localidad vecina; cosa que ha pasado más de una vez.

Puedo entender, tal y como han explicado, que, por motivos de seguridad, operativos de policía y demás, hacer coincidir la feria con la motorada, tal y como iba a suceder con la primera fecha propuesta, del 24 al 29 de abril, sería un caos para la ciudad. Pero de ahí, a retrasarla más de un mes, lo veo fuera de lo normal.

Del 17 al 20 de mayo, nos encontramos con El Rocío y ya la Hermandad, manifestó su desagrado cuando se celebra la feria en fechas aledañas a la romería, teniendo en cuenta que también la Hermandad del Rocío, monta caseta en el Real de las Banderas.

Diréis que siempre pienso en lo mismo, en las hermandades, pero como aquí todo el mundo barre para adentro, pues yo barro para los míos.

Resulta que la procesión del Corpus se celebraría el domingo 2 de junio, día de montaje de casetas, domingo previo a la feria. Día también donde muchas hermandades, en este caso, tendrán que alternar montaje de farolillos, con trajes de chaqueta y varas en la procesión. Ya si tu hermandad monta un altar en el Corpus, apaga y vámonos.

Si se viene haciendo como en años anteriores, el centro de nuestro Puerto, estará lleno de mantones, de farolillos, de portadas de casetas en los bares, de sevillanas y de flamencas de preferia, mientras la Custodia se prepara y sale en procesión.

Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero me parece un auténtico revuelo.

No se puede quedar bien con todo el mundo. Habrá años que caiga mejor y otros que caiga peor, así ha sido toda la vida, pero perder las señas de identidad hace que perdamos mucho como ciudad.

Ahora no me vengas y me digas que hasta el 20 de junio es primavera, que en esa fecha tenemos ya los pies llenos de arena y el cuerpo lleno de salitre.