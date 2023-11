No lo pides pero te llega. Te llega pero no lo descargas. Lo descargas pero no lo lees. Lo lees pero luego se te olvida. Se te olvida pero ocupa tu tiempo recibirlo, descargarlo, leerlo y olvidarlo.

Concentración silenciosa en defensa de la mojarra ibérica, a las 11h en el recinto ferial, trae tapones para los oídos. Protesta contra los chistes secesionistas, en plaza Peral, cada día de pleno. Sesión de cuentacuentos con debate posterior sobre cuentos orales debatibles, a cargo de expertos en la materia, en la biblioteca. Concierto tributo a Alfonso X y su banda, a las 19.30h, gratis, en la sala Tal. Exposición coloquio y presentación del libro audiovisual “Sobre el ocaso del imperio tartesio fascista y el amanecer de la estupidez artificial”. Tercer Concurso de tortillitas de camarones, libre inscripción, lea las bases aquí. Firma aquí para que no desaparezcan los chalés de Vistahermosa. Se busca agaporni, responde al nombre de Cantarranas, hay recompensa. Oh, un meme muy gracioso sobre peatonalizaciones. Tenemos el honor de invitarle al Cumpleaños de SuperHernán, ¡8 años ya!, a las 18h en el pinar, pueden venir hermanitos disfrazados. Excursión a pie a las salinas, picnic en Los Toruños y regreso en tren, 200 euros por persona, apúntate llamando a este teléfono. Homenaje al movimiento comparsista portuense, hasta completar aforo. Batucada por una Valdelagrana libre de fotos de atardeceres, ¡no te olvides! (resulta que fue ayer). Reunión de comunidad, a las 19h en primera convocatoria, aportaremos café y gambas. Taller de yoga al vino fino, para mayores de 50 años. Manifestación a favor de la vida lenta, saliendo a las 12h desde la Plaza de Toros, hasta las 20h en parque Calderón, te esperamos.

No puedo más. No me da la vida. No quiero mirar. Tengo cosas que hacer. Déjame en paz. Esto inunda mi vida, colmata mis expectativas. Lo ignoro todo, como los folletos del supermercado. No puedo no puedo no puedo. Gracias de todos modos por difundir. La próxima, llámame mejor.

--conexioncastillito.wordpress.com