Días raros para fin de curso

Suplanto la identidad de mi padre y le plagio sin rencor el artículo que había escrito para el periódico del cole, en el que habla sobre estos días raros. A continuación subo a la plataforma Gúguel Clasrum la lista de la compra de la plaza. Obligo a los playmóbil a hacer yoga y a recoger el dormitorio, mientras pongo a calentar los siete ordenadores. Meto a gratinar en el horno una ficha con dinosaurios de colores. Una maestra que no conozco me envía unos emoticonos llenos de ternura que van dirigidos a otra persona. Envío un correo electrónico al jefe de mi madre con varias sumas con llevada y un dictado de tres frases, sin tildes y sin mayúsculas (se perdona todo). Llega un repartidor de pizzas y le devuelvo la tarea con un comentario motivador. Descargo un pdf para imprimir y lo rocío con lejía, por si acaso. No nos queda wifi en la nevera y a ver cómo vemos ahora los videos del día. Me he puesto el chándal para que mi madre haga los deberes de educación física y química plástica (plastic chemistry). Intento acceder a la web de la Consejería, no sé para qué, y el antivirus me recomienda tomarme un lexatín (en el artículo original, mi padre habla de "una tila", entiendo que por usar un lenguaje apto para todos los públicos). En la videoconferencia de teletrabajo veo a una compañera de mi madre haciendo una coreografía de Cantajuegos, mientras le da el pecho a un bebé. Me doy cuenta de que la aplicación para ejercitar la memoria infantil está cogiendo polvo. Mi hermano coge la enciclopedia Larousse y se le queda bloqueada en la página 256. Llega la noche y mi padre se sirve un cóctel con gel hidroalcohólico, pero no le gusta y lo tira a la basura. Acuesto a mis padres, y les leo el último BOE con voz teatral. Enchufo ClanTV y por fin me relajo viendo un capítulo al azar de Sálvame. Me pongo la mascarilla y, antes de dormir, vuelvo a ser yo. En mis sueños, mi padre suplanta mi identidad y escribe un artículo para el periódico del cole, hablando del fin de curso. Qué días más raros.

conexioncastillito.wordpress.com