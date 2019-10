Escuché hace poco acerca de un estudio que mide la reacción de las personas a la falta de estímulos. Los individuos son invitados a pasar a una sala vacía y permanecer solos, sin nada que hacer, durante 15 minutos. La única distracción posible es una máquina de descargas eléctricas. Todos aseguran que no tienen intención de usarla. Eso, hasta que entran en la sala. Una vez allí, el 70% empieza a darse descargas a sí mismo a los seis minutos de arrancar el experimento. Sentir dolor con tal de no enfrentarse al tedio, mejor sufrir que aburrirse. Así estamos.

En estos tiempos de histeria en los que el silencio y la pausa se confunden con la inacción, no es de extrañar que el mundo esté en manos de personajes que parecen actuar antes que pensar. Nos echamos las manos a la cabeza (al menos yo lo hago) al ver las reacciones atropelladas y sin freno de líderes como Trump o Johnson, no ya por su contenido político –que también- sino porque parece que se lancen sin salvavidas, solo por hacer algo, por no parar. Desde luego, no se puede decir que la actualidad internacional sea aburrida. Descargas eléctricas tenemos unas cuantas por semanas.

Habría que ver qué parte de culpa tenemos quienes los hemos puesto allí. Dudo que un candidato pausado y reflexivo obtuviera –ni en EEUU ni aquí- mucho apoyo, y llegados al poder no damos ni un respiro. Lo de los 100 días de cortesía parece cosa del medievo, y si no vemos mejoras inmediatas, mal le irá.

Decía el otro día el PP tras su convención local que su acción de gobierno está ofreciendo ya resultados visibles y que había demostrado que era capaz de volver a hacer de El Puerto el epicentro de la Bahía (bueno, y también de Andalucía, según el alcalde, pero supongo que esta exageración era una licencia poética). Que no digo yo que no tengan ideas y propuestas; pero vamos, ver una transformación en poco más de un verano… es complicado.

En tan poco plazo el único objetivo asumible para un político debería ser no meter la pata. Los errores impactan rápidamente. Las evoluciones en positivo necesitan de más tiempo para cuajar. Por favor, no jueguen a las descargas eléctricas con nosotros.