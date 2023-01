Delirios de grandeza. Sí. Es lo que ese hombre me sugiere. Se pasea por los informativos para amargarnos la cena y conseguir que hablemos de la triste posibilidad de que consiguiera sus objetivos.

Vive en exilio como un príncipe, aunque presume de no ser nada monárquico. Es más, él y los suyos quieren llamar a Cataluña… República Independiente. Me gustaría saber si ha estado cobrando su sueldo, porque solo faltaba eso. Que con nuestros impuestos se le pagara su enorme sueldo.

Después de tanto tiempo, brota rejuvenecido. Empoderado. Soberbio. Sonriente. Sin el menor sentimiento de culpa por lo que pretende hacer. Qué difícil me resulta intentar entenderlo. Como si no hubiera suficientes miserias en el planeta derivadas de la sedición y lo contrario. Los que quieren romper los territorios y los que se oponen a sus fragmentaciones.

He tratado de entender esa postura, pero no encuentro ventajas. A no ser que esté protegido por las grandes fortunas catalanas y, vulgarmente, se trate de no pagar impuestos al Estado.

No sería la primera vez que las grandes fortunas, y eso no ocurre solo allí, tratan de asesorarse para evadir o minimizar el pago de sus obligaciones. El concepto de justicia se ve que no es igual para todos. O será que cada vez se separan más lo justo y lo legal.

Les decía que me resulta difícil entender el separatismo. Las huellas dolorosísimas que ha dejado la fragmentación de la antigua Yugoslavia saltan a la vista de cualquier visitante. ¿Les mereció la pena? Creo que no, pero yo no soy quién para opinar. Solo sé que vi pueblos en los que los cementerios eran mayores que la zona habitada. Y eso, por poner un ejemplo relativamente reciente.

Tampoco pensemos que eso lo consigue un hombre solo. Cuanta culpa tendrán esos maestros que prohíben a los alumnos hablar castellano.

Sigo pensando. Él no me gusta. Deduzco que es imposible que no te guste absolutamente nada de una persona. Pienso y repienso. Trato de cambiar mi actitud y el tono del artículo…

¡Lo encontré! ¡De este personaje me gusta el pelo!

Sin embargo, aborrezco cómo nos lo toma a los españoles.