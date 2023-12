El 21 de julio de 1978 España se desayunaba, una vez más, con el dolor de un terrible asesinato de la banda terrorista ETA que acababa de terminar con la vida de dos militares en Madrid. Se trataba de un general y su ayudante, un teniente general. Ese mismo día las Cortes Generales aprobaban el anteproyecto de la Constitución Española con 258 votos a favor, 2 votos en contra y 14 abstenciones de Alianza Popular que también emitió uno de los votos en contra. El ambiente que se respiraba en España era denso, muy denso. Los funerales eran muy ruidosos por los gritos de los militares falangistas de 'ejército al poder', 'abajo la Constitución' y ataques al Gobierno y a la democracia.

Estamos celebrando el 45 aniversario de nuestra Constitución, firmada desde el consenso por distintas fuerzas políticas que estuvieron en la oposición a la Dictadura, que fueron perseguidas por el régimen, pero que eran conscientes de la necesidad de ponerse de acuerdo para conseguir la libertad y la democracia. Todos renunciaron a gran parte de sus pretensiones políticas, pero supieron anteponer España y la democracia a sus ideas. La derecha no votó la Constitución, aunque ahora se apropie de ella. Hay una frase de Fraga que refleja el momento político, dijo: "Si hay que escoger entre España y la democracia yo elijo España". Felipe González le contestó: "No concibo una España sin libertad y sin democracia".

La Constitución del 78, ha sido un modelo de convivencia para los Españoles y un ejemplo de cómo un país ha sabido pasar de una dictadura a una democracia sin sobresaltos, basada en el olvido y el perdón. La Constitución trajo a España no solo un cambio político sino también un cambio cultural, económico y social.

Con el paso del tiempo y la llegada de la denominada 'nueva política' los ataques a la Constitución se han multiplicado. Ha pasado de ser venerada y ejemplar a discutirse si fue pacifica o violenta, si fue democrática o pactada con el antiguo régimen y si es la Constitución democrática que necesita nuestro país.

He reseñado al comienzo de este análisis el atentado de ETA para situarnos en las difíciles condiciones que se estaba llevando a cabo el cambio político en España. La Transición fue modélica, realizada con mucho esfuerzo político, en unas condiciones de acoso por fuerzas provenientes del antiguo régimen que dominaban la administración del Estado, la justicia, la militar, la policial y con crímenes terroristas de ETA y de distintas bandas fascistas como la Triple A, el Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey, el GRAPO y demás. En estas condiciones se hizo un esfuerzo brutal por parte de los partidos democráticos para dotar a España de una Carta Magna que nos ha dado y nos sigue dando una convivencia en libertad y democracia. Hoy resulta lamentable el uso partidista que se le está dando por partidos que no la votaron y que se la están apropiando con cánticos fascistas y brazos en alto. La Constitución no es propiedad privada de nadie, de ningún partido y menos utilizarla en contra de otros porque eso es vulnerar el espíritu de esta Constitución. Un espíritu que hoy, cuarenta y cinco años después, la política y políticos españoles son incapaces de entender.