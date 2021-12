Carta a los Reyes Magos

Queridos Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar: Este año los vecinos y vecinas de El Puerto nos hemos portado bien y hemos pagado nuestros impuestos, pero no vemos que nuestro Ayuntamiento, con el gobierno del PP y Cs, ofrezca soluciones a las necesidades de la ciudadanía, de los barrios y de las entidades vecinales, sociales, deportivas, culturales, ecológicas, animalistas, religiosas, patrimoniales, etc... No es solo que no se ofrezcan soluciones a los problemas existentes, como la apertura del centro de salud de la zona norte, la construcción de la estación de autobuses que publicaron que empezaría antes de finalizar este año, "las carrales" en que se ha convertido la entrada a nuestra ciudad por el frustrado parking de Pozos Dulces, la nula intervención sobre nuestro patrimonio histórico como ocurre con el antiguo hospital de San Juan de Dios, un centro histórico que sigue en decadencia, unos juzgados alejados e inaccesibles, una comisaría de policía nacional y jefatura de policía local en pésimas condiciones, una sala de radiocomunicaciones de policía local que no da soluciones a las denuncias de la ciudadanía, un servicio de grúa que no puede atender las necesidades, barrios necesitados de actuaciones de rehabilitación y/o eliminación de barreras arquitectónicas, un contrato de semáforos inexistente, etc., sino que además se han ido añadiendo otros nuevos problemas.

Las pistas e instalaciones deportivas han dejado de tener agua caliente para nuestros deportistas, necesitan ser reparadas y mejoradas y no tienen personal suficiente para atenderlas; se ha terminado ya el contrato de limpieza viaria, y la ciudad está sin contrato de limpieza de edificios públicos y sin contrato de autobuses urbanos. Los proveedores y empleados de las empresas municipales no cobran a tiempo, y otros aún no han recibido lo que por ley les pertenece. También, ahora hay más familias que necesitan y solicitan más ayudas sociales.

Además de soluciones para todos estos problemas, os pedimos que este año traigáis a nuestra ciudad pantalones de verano para nuestra policía local, que ya el año pasado verano no pudieron prestar el obligado servicio por la falta de los mismos, gasolina para los coches patrulla, que a veces se quedan tirados sin poder circular; también os pedimos tener socorristas para nuestras playas desde el inicio de temporada y sobre todo que vuelvan las banderas azules que merece nuestro litoral.

Os pedimos que el equipo de gobierno presente un presupuesto municipal acorde con las necesidades de nuestra ciudad, un presupuesto real, y que cada año no exista superávit por la nula ejecución del mismo (más de 20 millones al año), o que se haga un presupuesto menor y ese dinero se quede en los bolsillos de los portuenses, para reactivar la maltrecha economía local. Igualmente, os pedimos que elaboren una Ordenanza de Subvenciones como tienen todas las ciudades de nuestro alrededor, y haya mayor colaboración con las entidades ciudadanas, con la firmas de convenios con las mismas. Conseguid que no nos suban la factura del suministro de agua, la de Apemsa, y que este año sea una realidad la promesa hecha y que nos bajen los impuestos.

No creemos que pidamos mucho, tan sólo un poco más de trabajo serio de nuestros gobernantes, para que mejore la ciudad como prometieron, y si no quieren cumplirlo ni trabajar, pues traerles mucho carbón.