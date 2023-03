Cádiz se le está quedando una carita de Primera División que da gloria verla. Todavía es demasiado pronto, sí es cierto, pero que este equipo no tiene nada que ver con lo que era hace muy pocas jornadas es una realidad incuestionable. A base de confianza, paciencia y trabajo Sergio González y los suyos le han dado la vuelta a una tortilla que parecía pegada a la sartén y con pocos visos de cambio. El Cádiz llevaba haciendo buenos partidos desde hace unas cuantas jornadas pero el orden defensivo y el regalo de algunos goles le han costado demasiado caro en partidos donde se dio buena imagen hasta que llegaron los Reyes Magos en forma de regalos a los rivales. Una vez que se ha solventado eso y que el ex Carranza empieza a ser una plaza complicada para los rivales donde arañar puntos las cosas empiezan a ponerse en su sitio. Ante la Real Sociedad, un rival duro y de los de arriba, se hizo un partido muy serio en defensa y a punto de tuvimos incluso de llevarnos la victoria en alguna ocasión aislada. Un punto de oro que será de platino si se consigue vencer hoy al Getafe, uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia. La noticia triste para el conjunto amarillo es la lesión de Brian Ocampo, uno de los futbolistas que mejor rendimiento estaba dando en las últimas jornadas. La buena noticia para Sergio González es que el Cádiz es el equipo de la liga que más jugadores ha utilizado en estas veinticuatro jornadas. Aquí lo importante no es quien juegue, sino que el que juegue lo haga igual de bien que el que no juega. Y el refuerzo de la plantilla en el mercado invernal parece haberles dado la razón a los que apostaron por estos jugadores. El partido de esta noche, aunque no puede calificarse como una final, sí que puede ser decisivo a final de temporada. Ganarle al Getafe supondría no solamente meterle tres puntos más de ventaja al equipo azulino sino ganarle el gol average, con lo que la ventaja virtual sobre ellos sería de cinco puntos. La pelea por la permanencia va a estar bonita y ojo que no descarto batacazo de alguno de los grandes a final de temporada. El Valencia está sumido en una debacle deportiva e institucional de las de vértigo y en el Sevilla tampoco acaban de levantar cabeza y las aguas bajan revueltas por Nervión. Y lo más importante es un dato que estos equipos no estaban sufriendo hasta ahora.

Antes Sevilla y Valencia veían el descenso como una posibilidad lejana. Ahora ya lo contemplan como una posibilidad real y el miedo se les ha metido en el cuerpo. Y ya venimos avisando desde hace alguna jornada que ese factor puede marcar la diferencia. Hay equipo que salen desde el inicio de temporada a pelear por el descenso y otros que tenían otros objetivos y no están preparados, ni mental ni físicamente, para meterse en una pelea por no descender. Así que ¿qué quieren que les diga? Que yo veo la cosa para seguir trabajando pero con una ilusión que no me cabe en el cuerpo. Si hoy se gana damos un paso de gigante. A seguir así.