Bueno pues, por si alguien lo pensaba, se acabaron los mantras de “no es nuestra liga” en partidos como el del domingo ante el Real Madrid. Yo particularmente nunca he estado de acuerdo con esos postulados, porque en este futbol nuestro con los equipos grandes pensando en 100 cosas a la vez a veces le puedes ganar al Madrid o el Barcelona y caer ante otro de “tu liga”. La clave, claro está, consiste en creer que se puede en todos los partidos, y no elegirlos a la carta. Caer ante el Real Madrid entraba dentro de lo previsto, claro que sí,. Pero el Cádiz duró 20 minutos en el partido, y en el segundo gol del Real Madrid no se puede quedar atrás más de medio equipo a ver el gol desde atrás, vista privilegiada desde luego, y que defiendan los tres que estaban por allí. En fin, pasemos página y centrémonos en lo de hoy (y en lo que viene) que si seguimos sin ganar en estas dos jornadas se van a poner las cosas feas. Da toda la impresión de que (a día de hoy) la permanencia puede ser la más barata de estas últimas temporadas. Pero seguimos cometiendo el error, psicológico quizás, de que pese a que no ganamos las jornadas nos están siendo favorables. Hasta que dejen de serlo, claro está, y quizás ya luego sea demasiado tarde. En temporadas como esta, donde la permanencia está tan barata a priori, lo aconsejable es sumar más puntos cuando tus rivales no lo hacen, y no conformarse en que si no ganas no pasa nada porque los demás tampoco. Queda tiempo, sí, pero me preocupa que el equipo no se preocupe. Nueve partidos seguidos sin ganar (diez si incluimos la Copa) es mucha tela, y no todos han sido de “nuestra liga”, oiga. Lo de hoy es vital, no en lo matemático, pero sí en lo anímico. Porque si tampoco somos capaces de ganarle al Mallorca y al Celta que ahora mismo están como nosotros, que ensayamos faltas contra los muñecos y nos ganan los muñecos, apaga y vámonos. Que Sergio González diga que en este partido no puede haber ningún futbolista que acabe extenuado al final del partido me parece maravilloso, pero con una salvedad: no solo en este partido. Al Cádiz se le han ido esta temporada muchos, pero muchos puntos, por falta de intensidad o por creer como definitivo un resultado que no lo era. El fútbol consiste en eso, en quedar extenuado hasta que acaba el partido o relajarse si acaso solo un poco antes cuando estás completamente seguro de haber matado el partido.

Pongámonos el mono y saltemos al campo pensado que otro empatito es una porquería. Si luego el partido se da para empatar, ok, pero de entrada no nos vale. No lo firmemos. Porque queda muy poquito para empezar a verle las orejitas al lobo, y no nos estamos enterando de que viene. Y, para colmo, las estadísticas en la tierra de la ensaimada no invitan al optimismo. Así que vayámonos poniendo las pilas y dejemos ya de una puñetera vez lo de “no s nuestra liga”, que cuando nos demos cuenta “nuestra liga” puede ser la Segunda División mientras sigamos como la chica ye-yé: “No te quieres enterar…”.