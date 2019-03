LA CIUDAD ES TU CASA

Finalmente nada de nada. Parece que no tiene solución. Que tenemos que conformarnos con las quejas, con la misma imagen que llevamos años viendo. Cuando creíamos que ya se tenía la solución, se retira del orden del día por falta de apoyos. ¿Tiene algo que ver el comienzo de la pre campaña electoral? ¿Se antepone el interés partidista al bienestar de la ciudad? Pues piensen ustedes. ¿Por qué cuesta tanto trabajo llegar a acuerdos en beneficio de la ciudad?

Hoy la gestión de la limpieza y del buen estado del mobiliario urbano en las ciudades es uno de los puntos más importantes de una buena gestión en la política municipal. Es de cumplimiento obligatorio mantener la ciudad limpia y saludable para el disfrute y uso de sus habitantes. Y no digamos para la imagen que puede quedar en el visitante. No está claro que es lo que ha sucedido para echar por tierra un acuerdo de 8.5 millones de euros anuales y que, supuestamente, iba a significar un aumento de los medios para(por fin) ver limpia a la ciudad. Razones sindicales, de mala redacción del contrato, de poca fiabilidad. Hay comentarios para todo, pero nada aclara qué es lo que ha sucedido.

El gobierno municipal tiene que hacer un acuerdo con la empresa que beneficie a la ciudad, que sea el mejor. No se si se tiene que adaptar un pliego a las nuevas condiciones que exijan los trabajadores. Claro, si se hace un acuerdo a la baja, esto repercute en los salarios a la baja y esto los trabajadores no pueden aceptarlo. Y me temo que algo de esto hay. No se puede culpar a los empleados del fallido acuerdo, hay que culpar a los responsables de la redacción de mismo. Pero hay otra cuestión, el gobierno quiere ir a las próximas elecciones con un acuerdo de la limpieza y a la oposición no le interesa que este acuerdo salga adelante en época pre electoral. Unos por otros y lo de siempre.

Mientras tanto, la ciudad continúa sucia, muy sucia, y esto nadie lo puede negar. Es de urgente necesidad encontrar una solución, cambiar la imagen de una ciudad sucia que tenemos todos los ciudadanos en la retina. Dice un estudio de la OCU que cuanto mayor sean los medios mecánicos destinado a la limpieza viaria mayor es la limpieza percibida por sus vecinos. Pero no solo hay que limpiar, hay que ensuciar menos. Por tanto también hay que iniciar campañas de sensibilización encaminada a mejorar el aspecto de las calles, que la gente no ensucie el espacio público, que el ciudadano se sienta responsable de lo que sucede en su ciudad. Lo importante para mantener la ciudad limpia es la concienciación de los ciudadanos. Pero la gestión municipal juega un papel fundamental. Y además se necesita más vigilancia para conservar en buenas condiciones los espacios públicos. Por consiguiente, no solamente hay que invertir en medios, hay que destinar recursos en la educación de los ciudadanos con campañas informativas. Pero sinceramente estoy seguro que la limpieza o mejor dicho la suciedad de la ciudad quedará para las próximas elecciones. Otra más.