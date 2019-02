No, no me refiero al famoso aceite multiuso que se utilizaba como lubricante y limpiador de objetos metálicos. Me quiero referir a las próximas elecciones que según todos los pronósticos se resolverán entre dos coaliciones. Sobre todo las generales. Estábamos con las municipales cuando de pronto se convocan elecciones generales lo que, sin duda, va a significar un parón en la campaña local. No creo que a los candidatos-as a las alcaldías les haya sentado nada bien esto. Sin duda los resultados de las generales van a influir en los de las municipales. Todo lleva un efecto rebote.

Aunque ha cambiado tanto la política que interpretar unos sondeos, saber quién gobernará, es muy difícil. Ya no basta con que un partido salga como ganador. Todo se decide en coaliciones. Y seguramente de perdedores. Todos los sondeos dan como ganador en los comicios generales al PSOE. Pero la coalición de Cs, PP y Vox, tienen todas las posibilidades de sumar y formar gobierno. Por eso el título de Tres en uno. Las derechas de este país suman. Han decidido ir juntos a pesar de lo que, dicen, les separa, pero que en verdad les une. Ha sido así siempre. Las derechas, fraccionadas pero juntas: y la izquierda, siempre separada y desunida. Lo curioso es que son los dos partidos de derechas que siempre han reivindicado el centro los que se han acercado al extremo mas casposo y rancio, sacado del baúl de los recuerdos. Escucharlos recuerda a otros tiempos que uno ya creía pasado.

Esto ha dibujado un clima político, que unido al problema catalán, hace infumable la política española. No es que el PSOE haya hecho una política acertada en todos los ámbitos. No. Pero sí ha creado unos presupuestos que intentaban devolver la dignidad a las clases menos favorecidas de este país.

Pero estábamos en las municipales. Y cierto es que la irrupción de la campaña para las generales, forzosamente abre un paréntesis en las mismas. Se ha dicho siempre que las elecciones no las gana la oposición sino que las pierde el que gobierna. Y obras son amores. La actual alcaldesa tiene las encuestas a su favor, además de una buena imagen centrada. Su curriculum de presentación, con realizaciones como el Ayuntamiento, fundamental para el cambio de imagen de la ciudad. El comienzo de las obras del Museo Camarón. Torre Alta, quizás terminada. Las obras de la playa. La potenciación de las fiestas de la ciudad. Los EDUSI, quizás con una buena presentación virtual del proyecto. Son realizaciones que le están dando forma al proyecto de ciudad que presentó en su campaña. Creo que es una buena carta de presentación para revalidar el gobierno. Pero el problema está en la suma. Ernesto, de Podemos, ya ha dicho que no piensa gobernar con el PSOE. No es bueno esto en democracia. ¿Tendremos aquí la coalición de las derechas? No creo, estoy seguro, que Cs y PP no tienen el discurso que se escucha a nivel nacional. Pero mandan los de arriba. Y si la suma da para gobernar seguro que lo harán. Las municipales siempre han sido diferentes. Pero, ¿afectará también el efecto Vox a las municipales? Veremos.