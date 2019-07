Suelen los poetas vivir en otro plano. A veces, enraízan. Buscan el subsuelo de las emociones, y revolcados en ellas, empapados, tratan de poner palabras a lo sentido. A lo sufrido. Porque bajar al subsuelo es lo que tiene. Se sufre. Otras veces se elevan del plano de lo cotidiano, en dónde vivimos la mayoría de los otros. Los que aprendemos a leer con ellos y a través de ellos. Los que, en algunos momentos de la vida, al encontrarnos con lo escrito, te identificas y piensas: qué buena manera de decirlo.En unos versos tan geniales como sencillos, Walt Whitman nos pregunta:

¿Te ha costado tanto aprender a leer?

¿Te enorgullece llegar a comprender el sentido de los poemas?

Cuando alguien dice que no le gusta leer o que no le gusta la poesía es que no le han leído de pequeño como me leyeron a mí, tantas veces. Da un cierto pudor leer a los demás, pero es como estrenar tacones… cuanto más lo haces, más te acopla a su altura. Es tanto lo que duerme en los libros que no sé cómo hay quién se aburre. No se trata de que te piensen, sino de aprender a pensar por ti mismo, después de escuchar los mensajes ocultos de las palabras.Volviendo a Whitman, escribo otro verso:

Escucharás lo que te llega de todos lados y lo tamizarás tú mismo.

Ojalá fuéramos capaces de tamizar lo que cada uno necesite. El verso adecuado a cada ocasión.

Les decía que suelen tener los poetas unos planos distintos al resto de las personas y eso les lleva a idealizar en exceso. ¿Qué pensaría Whitman, defensor de la democracia americana, si viera a su actual presidente? Sin embargo, es el que eligieron. Demasiados, creemos que no tiene nada que ver con los ideales que Whitman cantaba. Otros poetas denuncian realidades que les duelen, amores imposibles.

Para cuando pasen los presidentes, la gente importante y los famosos de cada sociedad, quedarán los textos de tantos escritores y poetas que, ni siquiera llegarán a saber el consuelo que producen cuando los demás, nos identificamos con esos sentimientos tan humanos.