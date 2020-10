Alcalde radioactivo

En el último Pleno municipal ocurrió algo insólito, se rechazó una moción de Unión Portuense para mostrar la solidaridad del Ayuntamiento con las víctimas de las armas nucleares. PP, Cs y Vox la rechazaron, sin que hayan explicado sus razones.

Y no se me ocurre una sola explicación para que personas e instituciones no muestren su solidaridad con las 240.000 personas asesinadas en Hiroshima y Nagasaki hace 75 años, con las decenas de miles de heridos, y con las que siguen padeciendo los terribles efectos de la radiación durante décadas. Insolidaridad con mayúscula.

Ecologistas en Acción había remitido una moción al alcalde para que el Pleno instara al Gobierno a ratificar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares aprobado por la ONU en 2017. Para que este importante Tratado entre en vigor se necesita la ratificación de 50 países; con la reciente ratificación de Honduras, se ha alcanzado ese mínimo, por lo que dentro de tres meses entrará en vigor. Es un primer e importante paso para eliminar las armas nucleares para siempre. España, fiel a los dictados de Washington y la OTAN, se resiste a ratificarlo, por eso la importancia de la presión social e institucional.

Beardo no debe vislumbrar ningún peligro nuclear; rechazó incluir esa moción en el orden del día del Pleno argumentando que “lamento que esta Alcaldía no considera que sea materia de la inclusión solicitada, y por tanto no se procederá a ello”. ¡Qué claridad de argumentos!

Olvida que en El Puerto hay una base militar estadounidense donde atracan con frecuencia submarinos, destructores y portaviones de propulsión nuclear, y con misiles nucleares. Un peligro para cientos de miles de habitantes de la Bahía de Cádiz, Jerez y la Costa Noroeste. Pero, para Beardo, no es un tema a tratar en el Pleno; órgano en el que suelen presentarse muchos temas intranscendentes.

Que España firme este Tratado significaría un rechazo claro y contundente a las armas nucleares, y ayudaría a avanzar en su eliminación en el mundo. Un anhelo de la mayoría de la población mundial.

PP, CS y Vox demuestran no tener la más mínima empatía con las victimas el terrorismo nuclear, y nulo patriotismo al no defender a la población del peligro de las armas nucleares que suelen pasar muy cerca de nuestra ciudad.