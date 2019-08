–Actúa esta noche en el Concert Music Festival justo después de la gran diva de la música disco Gloria Gaynor. Tiene que impresionar ¿no?

–Mucho. Sobre todo porque yo también he dedicado parte de mi carrera a hacer versiones de temas de los años 70 y 80. También los canté en Operación Triunfo y fuera del concurso. Compartiré el día con ella pero no el mismo escenario, aunque seguro que la conoceré. Le voy a dejar caer una colaboración para más adelante.

–Como ella, usted ha apostado por una carrera basada en canciones para disfrutar, para pasarlo bien. ¿Se sigue sintiendo cómoda en ese estilo?

–Absolutamente. He consumido siempre ese tipo de música, desde que tengo uso de razón. Es la música que pone la fiesta.

–En Sancti Petri habrá seguro mucho baile y ¿qué más?

–Haré un repertorio muy completo. Repasaré mis inicios con Mi mundo sin ti, Sin miedo o La noche es para mí. También mi época más latina con Corazón de fuego, Fruto prohibido o El Pretendiente. Además habrá ritmos electrónicos y un viaje en el tiempo con temas de los 70, 80 y 90, canciones de Raphael, Raffaella Carrá, Boney M... Será un medley muy divertido. Le recomiendo al público de Sancti Petri que venga con zapatos cómodos.

–¿Proyectos nuevos a la vista?

–Mi último single se llama Qué bonito, adelanto del nuevo álbum que saldrá en noviembre y que se titula Luces y sombras. Creo que es importante ser reivindicativa y después del nacimiento de mi hija Manuela me apetece lanzar un mensaje de positividad a la sociedad, a pesar de todo lo que estamos viviendo. El disco es mi mayor proyecto ahora, el más importante, compuesto al 99 por ciento por mí durante dos años y medio. Es biográfico y va a sorprender tanto a mi público como a los que no me conocen. Hay un antes y un después de este álbum, estoy muy ilusionada con el resultado. También sigo con la gira de verano que termina en octubre. Después me iré a Miami y Las Vegas, a los Latin Grammy.

–¿Se toma la música de otra manera tras la maternidad?

–Te cambia la vida. Se ve desde otro prisma porque dejas de ser la protagonista. También te nacen miedos y te cuestionas cosas que hasta ahora no te planteabas.

–En los últimos años su carrera se ha caracterizado por el lanzamiento de sencillos en detrimento de álbumes completos. ¿Es la nueva tendencia en la música este menos es más?

–Es una tendencia que surgió después de la crisis. Los costes son distintos, sacar singles era mucho más económico pero nos hemos dado cuenta de que al final la carrera de un artista necesita de álbumes. Está bien sacar canciones sueltas como presentación de un disco o en un periodo intermedio entre discos, pero no se puede vivir solo de eso.

–¿Se desquita así de cualquier tipo de presión por parte de una compañía discográfica?

–Soy una artista independiente y trabajo con mi propio equipo, aunque he estado durante muchos años en discográficas y nunca me han obligado a hacer nada que no quisiera. Siempre he tenido la libertad de hacer lo que he querido. Tengo carácter y las ideas claras, me lo pide el cuerpo, aunque me dejo aconsejar.

–Hablamos del futuro pero también del pasado. ¿Qué ha cambiado en Soraya desde su participación en Operación Triunfo?

–El tiempo me ha sosegado y disfruto ahora más que en el principio, cuando tienes que buscarte tu sitio y pelearte un poco. Ahora estoy más relajada.

–¿Qué diferencias ha visto en el concurso que la catapultó a la fama con respecto a las dos últimas ediciones?

–Todas las ediciones son diferentes porque los participantes lo son. Han pasado 14 años y ellos tienen otros referentes musicales, otras maneras de cantar y están mucho mejor preparados: cantan, bailan, tocan instrumentos... Sin embargo, ahora las circunstancias del mercado son peores. Antes era más fácil hacerse un pequeño sitio en la música.

–OT y más tarde Eurovisión. ¿Se ve volviendo al festival?

–No repetiría. Me gusta la adrenalina de lo novedoso y eso ya está vivido. Ahora le toca a otros compañeros. Cuando lo miro a toro pasado pienso que me ayudó mucho en mi carrera aunque ir tampoco es obligatorio. Es una proyección importante.

–¿Y cómo lo haría? Porque no remontamos en el certamen.

–Por estadística, creo que hay que apostar por grandes voces y baladas épicas, como Pastora Soler y Ruth Lorenzo. Nada de baile, fiesta ni puesta en escena. Haría un gran papel en el festival Diana Navarro. Creo que están en conversaciones con ella.

–La vimos haciendo un gran papel como imitadora en Tu cara me suena. ¿Ha aplicado esa experiencia a su hoy como artista?

–Me sirvió para no acomodarme. Hacer televisión me impacta mucho y estar en el programa me vino muy bien para darme cuenta de lo que me funciona musicalmente y lo que no. Hay que salir de la zona de confort.

–Para los que vayan a verla al Concert Music hoy, ¿qué transmite la música de Soraya?

–Diversión sobre todo. La gente se lo va a pasar muy bien. No se esperan el espectáculo que traemos, es de 360 grados, algo muy completo con músicos, bailarines, puesta en escena... Es muy divertido y el público sale siempre con muy buen recuerdo.