Diana Navarro está de estreno. Nada menos que su nuevo espectáculo, Inesperado, que presenta en el Escenario Lenovo del Concert Music Festival esta noche, a partir de las 22.30 horas.

–Siendo una artista tan personal, es lógico que el público espere también un show muy especial. ¿Qué podremos ver hoy en el Concert Music Festival?

–Estamos confeccionando aún la gira, así que prácticamente vamos a estrenarla hoy. Me hace especial ilusión venir a Sancti Petri, a un festival que está cogiendo mucha repercusión gracias al cariño y esfuerzo de todo su equipo, una gente estupenda. La puesta en escena que llevamos es un paso más que la anterior, con el disco Resiliencia, que era un concepto más teatral. La voz adquiere un gran protagonismo con un sonido exquisito.

–Estrena gira y disco ¿no?

–El disco sale en noviembre y como indica su nombre, no te lo esperas. Ni siquiera yo me esperaba el resultado. El primer sencillo es una versión de Encrucijada de Marifé de Triana filtrada por el trap. Surgió porque tengo cuatro sobrinos que escuchan esta música cuyos arreglos me encantan pero las letras me horrorizan porque son cortitas y, a veces, denigrantes. Cuando imité a Marifé en Tu cara me suena empecé a buscar en los registros de la canción y llegué al rap, en ese texto final que ella recita. Pensé en cómo podía hacerlo para que mis sobrinos escucharan un rap con una letra poética. Es como cuando camuflas la verdura con el pescado para que los niños se la coman. He aprendido mucho en este disco de los compositores millennial, es gente muy talentosa. He trabajado con Vic Mirallas, que me encanta, Juancho Marqués, que me ha dejado fascinada, pero también con otros letristas que no son solo de trap como Pablo Moreno, Héctor Guerra, Kiddo o Lowlight. Por otro lado, con el productor Lupion y Óscar Ferrer de Varry Brava hemos hecho una canción a Marilia de Operación Triunfo, Algarabía. Llevo fusionando desde 2005 con mi primer álbum.

–El cartel del Concert Music le da mucha presencia a artistas, como usted, andaluces. Parece que Andalucía está convirtiéndose en un filón para los grandes eventos musicales.

–Andalucía siempre ha sido importante para el arte y los artistas que están en primera línea hoy son andaluces. Hay festivales emergentes como el Concert Music Festival que lo avalan.

–¿Qué tienen los artistas andaluces que gustan tanto?

–Somos pasionales y la gente disfruta al vernos. Esa es la clave.

–Estando en Cádiz, ¿veremos en su concierto de Sancti Petri algún guiño al flamenco?

–Siempre. Habrá algo dedicado a esa tierra tan bonita.

–Flamenco, copla, zarzuela, pop... ¿De dónde le viene ese eclecticismo?

–De pequeña escuchaba lo mismo a Camarón que Los 40 principales. No me importa de donde proceda la música. Quiero que me emocione.

–¿Le pone límite a su garganta?

–La verdad es que no, sobre todo después de Tu cara me suena. Crecí como artista y persona allí.

–¿Y algún terreno en el que no se atrevería a meterse?

–Sigo formándome como actriz. Hago un cameo en la nueva película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, y he participado en Las pesadillas de Alberto Soto, de Miguel Ángel Almanza. Supongo que no haría algo en lo que mi público no me viera. Sí me encantaría participar en un programa de cocina.

–Deme la primicia. ¿La veremos cantando con su amiga Mónica Naranjo en su gira 25 aniversario de este otoño?

–Si Mónica me llama, haré lo que ella quiera. La admiro mucho.

–No sigue usted modas ni se presenta como una artista de radiofórmula al uso. ¿Busca diferenciarse o es fruto de una evolución natural?

–Creo que hay mucho de naturalidad, a mí me gusta mucho la música. De las radiofórmulas hay cosas que me gustan y otras que no, pero quizá ellos consideran que hay un tipo de música que es la que la gente quiere oír. Yo prefiero dar rienda suelta a mi creatividad y hacer las cosas que me salen del corazón mientras la discográfica y, sobre todo, el público me lo permitan. Lo que ya hace la mayoría de la gente lo hace muy bien. Yo prefiero hacer otras cosas. Cada uno en su estilo.

–¿A quién no dejaría de escuchar Diana Navarro nunca?

–A muchísima gente. Juanito Valderrama es mi música de cabecera. A Enrique Morente, David Guetta, Beyoncé, El Lebrijano, Omar Faruk, María Callas...

–¿A qué no dejaría de cantarle?

–Al amor y al desamor, mi motor. A mis santitos, a mi Virgen del Carmen, a El Cautivo, al Perchelero, a mi Semana Santa de Málaga. Es mi acción de gracias.

–Y ¿por qué volvería siempre a Cádiz?

–Cádiz se necesita como el agua que se bebe, te da la vida. Por el arte natural de su gente, su poesía de los Carnavales, su público doblemente entendido.