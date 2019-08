Tras seis años sin actividad musical regresa a los escenarios con más fuerza que nunca la banda navarra Marea. Al filo de la madrugada de hoy presentarán en el escenario principal del festival No Sin Música su último y esperado disco El azogue, dentro de una gira que les mantendrá ocupados hasta finales de este mismo año. El batería de la formación, Alén Ayerdi, nos habla de este reciente trabajo antes de su cita con el público gaditano.

–Van a ser ustedes el primer plato fuerte del festival NSM 2019. ¿Qué nos van a ofrecer en ese escenario para todo Cádiz?

–Va a ser un concierto de toda la vida, con un repertorio de nuestros clásicos y la totalidad de canciones del nuevo disco.

–Se han tomado más de seis años desde su anterior álbum hasta El azogue. ¿A qué se ha debido esta pausa tan prolongada?

–Ha sido un cúmulo de circunstancias. A mí me operaron por un problema de corazón en 2015, nuestro productor tuvo problemas en el oído y nuestro cantante con la garganta. Se dilató el proceso de composición pero tuvimos tiempo suficiente para recopilar buenas canciones. El disco ha funcionado muy bien.

–Como en la portada del disco, ¿podría decirse que este ha sido un repertorio de pico y pala, más pensado que los álbumes anteriores?

–Quizá hemos estado un poco en las nubes, pensando, buscando... Y ha llegado la hora de trabajar, de darle al azogue, de subir la temperatura.

–¿Cómo han evolucionado las temáticas, la inspiración, el pulso que toman a la realidad en este tiempo?

–Componiendo seguimos siendo muy parecidos y eso es una suerte, pero hemos evolucionado como personas. Ya no somos los mismos chicos jóvenes de cuando empezamos, hemos madurado y eso se refleja en nuestras temáticas.

–Conservan la formación original de cuando empezaron hace más de 20 años. ¿Cómo lo han conseguido?

–Seguimos los cinco, sí. Y ha sido muy fácil porque nos ha importado más lo personal. Muchos grupos hubieran cambiado de miembros si hubieran pasado por esa época de enfermedades nuestra. Pero ellos me esperaron y nos esperaríamos todos.

–¿Cómo se consigue seguir arrastrando al público? ¿Cuando componen piensan en los destinatarios de esas canciones, en lo que viven y lo que sienten?

–Pensamos en lo que nos gusta a nosotros. Si como añadido, las letras llenan el corazón de la gente bienvenidas sean. No es algo que se haga de manera consciente porque sería muy complicado.

–Siendo contestatarios como son, ¿a qué no le han cantado aún que se merecía un toque de atención por parte de Marea?

–No somos buenos tocando temáticas sociales o políticas. Se nos da mejor hablar de sentimientos, de historias cercanas que encontramos en el día a día.

–En este estado de derechos y libertades parece que hay temas que no se pueden tocar. ¿No les irrita?

–Es una guerra política y se utiliza la cultura como arma arrojadiza. Me parece horrible porque los propios autores se están autocensurando y eso es un problema. Provoca que la gente no se exprese, no diga lo que tenga que decir.

–Y ¿qué les sigue apasionando del escenario tras dos décadas?

–El escenario es el hábitat natural de la música rock y el fin último de las canciones, ahí dejan de ser tuyas y pasan a ser del público.