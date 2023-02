“Lo que de verdad me importa en la vida es la música, las canciones”

La música del cantante y compositor roteño Antoñito Molina reposa sobre una gran sonrisa. La que ofrece a cámara en sus videoclips, la que genera en el oyente que se acerca a disfrutar sus canciones o la que, sin ir más lejos, desprende al otro lado del teléfono. Aunque –reconoce– no siempre ha sido así, esa actitud vital, enérgica, se ha convertido en parte de su sello artístico. “No lo he hecho queriendo”, admite. Recuerda que “cuando cantaba en sitios mis amigos me decían que era un penitas, un cortavenas. Pero después salía del concierto y la gente me decía que transmitía positividad”. Ante esa “desconexión” entre el ser y el parecer, “llegué a la conclusión de que aunque escribía desde la tristeza y la melancolía, en los conciertos cantaba a esa pena con alegría. Me sale por naturaleza”, explica.

Al objeto de proporcionarle coherencia a la aparente incongruencia, Molina se planteó fabricar temas “que transmitieran lo que transmite mi persona cuando llego a un sitio. Desde hace dos o tres años he encontrado ese punto donde voy descubriendo, madurando, puliendo. Pero sí, cantar desde la sonrisa podría ser mi sello”, verifica. Un ejemplo es El club de los soñadores, sencillo que publicó el pasado año y que da nombre a su próxima gira. En marzo actuará en Málaga (día 11), Barcelona (16), Sevilla (18) y Badajoz (25); en abril en Palma de Mallorca (día 14), Osuna (15), Madrid (19) y Granada (28); y para acabar hará parada en Córdoba (23 de junio) y en la provincia de Cádiz, en Sotogrande (1 de julio).

El artista gaditano ha estrenado, por otra parte, el sencillo Hubo un tiempo –producido por Juanlu Montoya, mezclado por Luis Villa y masterizado por Miguel Ángel de Black Box Mastering–, donde “no pierdo mi raíz sureña porque utilizo el cajón como base rítmica. Es potente a nivel de producción, suena a vallenato. Quería meter en una canción un tres cubano, que tiene un saborcito mu gracioso”, cuenta acerca de la sonoridad del reciente lanzamiento que habla de que “desgraciadamente con el tiempo nos despistamos y perdemos la ilusión de las cosas. A mí me da mucho coraje porque soy muy nostálgico, me gusta volver a esos días donde éramos los primeros siempre. La gente con el tiempo mira para otro lado muy fácilmente y a mí me cuesta cortar los lazos”, relata.

Aparte del estreno, Antoñito Molina afrontará unos meses de trabajo incansable. “El día tres de marzo sale otro tema que estoy grabando, precioso, que se llama Suéltate el pelo, y en abril o mayo sacaré uno con Riki Rivera. En octubre o noviembre me gustaría lanzar un disco con estas últimas canciones más otras nuevas. Las canciones llaman a la puerta y hay que darles paso”, explica.

La sonrisa a mandíbula batiente, las ganas de expresar y compartir se trasladan también a su directo. “Es muy enérgico, cercano, es un chute de alegría. ¡Qué guay cuando vas a un concierto y sientes eso! Hay que cuidarse, quererse, darse gloria y ayudar a la gente que tienes al lado. Ese punto de vida lo quiero llevar siempre en las canciones, en los directos”, confiesa.

La música, la pócima mágica que hace más llevadero lo agridulce de la vida. Este roteño, que no cree en “dones sino en el trabajo y la constancia” y al que siendo adolescente le regalaron su primera guitarra y le cambiaron la vida para siempre, lo tiene claro: “La música me ha ayudado a superar los malos y buenos momentos, que también hay que saber gestionar. Lo que me importa en la vida es la música, las canciones. Me dan igual muchas cosas que a lo mejor no me deberían de dar igual porque pertenezco a esta industria. Hacer canciones es lo que me ha ayudado a ilusionarme cuando no tenía un duro o nadie venía a verme. Nunca he antepuesto una gestión a una canción ni lo haré nunca. No podría ser feliz”, confiesa.

"En Cádiz hay miles que cantan bien pero lo importante es el mensaje y saber transmitirlo”

Un feliz soñador, “un loco” como él mismo se define y que tiene el sur como referencia. “Soy gaditano, de Rota, carnavalero –esta entrevista le coincidió en mitad del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, en el que participó con la chirigota El niño de Isabelita–, no podría cantar las canciones de otro, dejar de contarlas más que cantarlas. Eso es sur total”, asegura.

Del sur gaditano y con brillo carnavalero en la garganta han salido diversos nombres como El Barrio, Andy & Lucas, Los Rebujitos o Los Caños, que consiguieron en su momento trasladar ese sentir tan nuestro a las listas de ventas nacionales. “Se ha valorado mucho todo lo que suena a Cádiz, pero eso no quiere decir que todo lo que suene a Cádiz guste”. Así, añade que “en la música no siempre van a estar en lo más alto los que mejor cantan. Ganan más los que cuentan cosas que a la gente les llegan y que después lo hagan lo más bonito posible, claro. Una cosa es gustar y otra permanecer. En Cádiz hay miles que cantan bien pero ¿cuántos se levantan a las ocho de la mañana, cogen la guitarra y después de años cantando siguen buscando canciones? Lo importante es el mensaje y saber transmitirlo”, asevera.

"Me cuesta un poquito ser todo lo feliz que yo quisiera ya que intento disfrutar del camino como puedo”

Define además el momento musical que vive como “el mejor”, a lo que añade que “soy una persona muy agradecida, si me dices que hace año y medio iba a conseguir lo que he conseguido, pensaría que te estás quedando conmigo. Pero estoy también aprendiendo porque la vida me ha cambiado a nivel profesional, tengo menos tiempo libre. No quiero que se me escape nada, quiero que salga todo bien. Me cuesta un poquito ser todo lo feliz que yo quisiera ya que intento disfrutar del camino como puedo, siendo consciente de que esto ha costado mucho trabajo y lo tengo que mimar”, sentencia.

Antoñito Molina concluye sobre el futuro que “ya he superado mis sueños, no necesito más. He escrito muchas canciones y se las he dedicado a la gente que más quiero del mundo. Lo demás no depende de mí. Sigo persiguiendo el sueño de una nueva canción”.