El Barrio: "Mi gran éxito es no tener que estar 24 horas en el personaje"

En sus más de 25 años de carrera discográfica, José Luis Figuereo 'El Barrio' ha logrado concitar realidades aparentemente antagónicas. Y es que el artista, todo un súper ventas que ostenta el récord de llenos del WiZink Center de Madrid, vive “tranquilo”, “en paz” en su Cádiz natal al que nunca quiso renunciar porque se considera “un hombre hecho de sal” y “secado por el viento de levante”. “Ser de Cádiz es un don y estar en Cádiz es una necesidad”, decide el músico que acaba de lanzar al mercado su décimo cuarto disco del que, a buen seguro, saldrán nuevos himnos para seguir cimentando una carrera cuyo “gran éxito” ha sido “no tener que estar 24 horas” metido “en el personaje”. Porque Selu es Selu y El Barrio es El Barrio.

El Barrio es Atemporal, como el título que recoge sus 13 nuevas composiciones. Atemporal porque “de lo poquito-mucho de carrera que llevo, no pertenezco a ningún tiempo, no me he dado a ninguna moda pasajera, ni a ningún argumento de bombito y de estribillo fácil”, certifica Figuereo que sí reconoce que El Barrio le debe a Selu lo conseguido ya que es una persona “constante, soñadora y, sobre todo, que persigue sus metas hasta lograrlas”.

También Selu y El Barrio comparten un rasgo de carácter que se filtra, de alguna forma, en cada disco desde Yo sueno flamenco. Se trata de una suerte de nostalgia que baña en mayor o menor medida (“sí, en el disco de Las playas de invierno, por ejemplo, se nota mucho”) las canciones del músico y la mirada del hombre. “Bueno, pero yo soy feliz como soy, no aspiro a mucho más a futuro, Santa Rita, déjame como estoy, se dice, ¿no?, pues eso, quizás por eso me gusta mirar atrás”, ríe el músico curtido como guitarrista flamenco y amante del rock andaluz y el rock metal. Lo dicho, concitando todo tipo de universos sin despeinarse bajo el sombrero.

Esa mirada al pasado se vuelve también especialmente penetrante en este Atemporal donde El Barrio no oculta que ha rebuscado “entre frases de mis canciones de hace muchos años” para traerlas “al presente”. “Estaba el riesgo, y eso me ha dado mucho vértigo, de que al traerme cosas de hace tiempo pues no encajara en estos nuevos. Me ha costado mucho, la verdad, porque no sabía si iban a encajar bien pero por ahí me di cuenta que la música que había hecho hasta entonces era atemporal, porque entraba perfectamente en este tiempo y está siempre en el recuerdo del que me sigue”, reflexiona el gaditano que explica que Atemporal también está afectado por sucesos más recientes.

“Yo siempre tengo hecho temas que se van quedando como de suplentes y cuando empiezo a hacer un disco lo primero que cuento es con ellos y luego, a partir de ahí, pues llegó la pandemia, lo del volcán, la guerra de Ucrania... Todo lo que nos ha pasado últimamente, que ha habido poquita cosa alegre, a mí me afecta porque yo soy una persona que se deja guiar mucho por sus sentimientos, por eso el resultado del disco ha sido aún más nostálgico”, reflexiona.

Un aire que, a juicio de la recepción de su público, según le ha llegado a Selu, le favorece. “Sí, parece que ha gustado mucho y, bueno, eso es lo principal porque uno hace un disco, primero, para entenderse uno pero después para entregarlo al mundo. Al final el sentido es compartirlo con la gente y si te responden pues es que algo está haciendo uno bien”, se congratula el artista que tiene “muchísimas ganas” de compartirlo ya en directo.

“Mira, en los conciertos lo que yo dejé fue patético. Dejé a personas maniatadas a una silla, sin verles la cara con mascarillas, sin poderse ni expresar bien... La música de El Barrio no es para escucharla así, por mucho que te guste. Eso no era manera de hacer conciertos”, protesta el músico que por este panorama que dejaban las restricciones sanitarias para la música en directo decidió abandonar la gira de su anterior trabajo con, por cierto, unas declaraciones en redes sociales que muchos seguidores y medios de comunicación confundieron con una retirada definitiva del artista.

“Creo que escribí algo así como me voy al recuerdo y no al retiro, por eso, de verdad que a día de hoy no me explico el malentendido. Vamos, yo ni me enfadé ni es que me hiciera gracia, simplemente no hice caso a todo lo que se estaba diciendo porque yo sabía perfectamente lo que había dicho y escrito”, se asombra todavía el intérprete que lo que ansía ahora mismo es ese regreso a los escenarios en normalidad esperando que sea “una explosión de alegría para todos”.

De hecho, es justo en los conciertos donde El Barrio se encuentra con su público ya que Selu prefiere no mantener un perfil demasiado alto ni en redes sociales ni en exposición pública. Ahí reside su milagro porque, incluso marcando férreamente las líneas de su intimidad y privacidad, los barrieros son legión. “Aunque mi contacto se limite al de los conciertos yo me siento muy orgulloso de mi público, son una gente muy entregada, muy pasional, con muchas ganas en los conciertos y que sé que tienen su grupitos para seguir a El Barrio y con los que se mantienen en contacto entre ellos todos los días del año. Me gusta su fidelidad conmigo y la hermandad que tienen entre ellos y eso lo noto yo mucho en centros como Madrid donde suelen quedar desde todos lados para verme en concierto y lo pasan genial”, conoce.

Una cita indispensable para muchos barrieros que ya tiene nueva fecha en el calendario, el 22 de diciembre de 2023 en el WiZink Centre de Madrid, el que será, por ahora, el último concierto de la gira de Atemporal que comienza este 2 de junio en Málaga y que también tiene paradas en Córdoba (16 de junio), Valencia (24 de junio), El Puerto (15 de agosto), Albacete (25 de agosto), Alicante (26 de agosto), Mairena de Aljarafe (15 de septiembre), Granada (30 de septiembre) , Valladolid (7 de octubre), Murcia (14 de octubre), Bilbao (21 de octubre), Onda (28 de octubre), Palau Sant Jordi de Barcelona (4 de noviembre) y Salamanca (16 de diciembre).

Dos recomendaciones de Selu Figuereo

De los 13 temas que componen Atemporal, el décimo cuarto disco de estudio de El Barrio, su autor recomienda una escucha especial de dos temas a los que guarda cierta predilección.

"Quizás el que más me gusta de este disco es El remanso, un tema muy bonito que para mí tiene un puntito más de nostalgia que los demás y con las cadencias muy barrieras", recomienda el artista que también le tiene un cariño muy grande a La sonrisa que mueve el mundo, ya que es una canción que cuenta con la participación de sus dos hijas "y donde también cantan muchos niños al final". "Para mí la voz de un niño es como su sonrisa, es lo más importante que hay en este mundo".

Además, El Barrio ha querido hacer "un regalo" a sus seguidores en Atemporal que se cierra con la versión instrumental de A veces, "para que la gente pueda cantarla o, mejor, para que con esa melodía pongan su propia letra", idea.