Riki Rivera, cantante y "contador de canciones", se sube a la azotea del Parador de Cádiz

A Riki Rivera le cuesta no hacer nada. Puede que sea “un poco intenso, sí”, pero es su naturaleza. “He estado cinco días en Zahara y no podía dejar de escribir, todo fluía...” Sin embargo, entre sus múltiples inquietudes e intereses “cantar, y contar, canciones” es lo que más le gusta. Y, de hecho, es lo que hará este viernes, 2 de septiembre, en la azotea del Parador Hotel Atlántico con su participación en el ciclo Live the Roof.

Una serie de conciertos –que tienen lugar desde hace diez años en diferentes puntos del territorio nacional– que el gaditano conocía bien como espectador. “Recuerdo haber visto allí a Ruibal, a Rayden y te diría que al último que acudí fue al de Marta Soto”, enumera el músico sobre una iniciativa que siempre le encantó “por lo elegante y porque le da su verdadero sitio al cantautor y a sus canciones”. Por eso, cuando contaron con él para abrir el ciclo de este año “fue una alegría muy grande” y, por ello, quizás el doble de doloroso cuando tuvo que suspender la cita que estaba prevista en el mes de julio.

“Tuve una farangitis muy agresiva, vamos, metido en la cama y todo. Así que imagínate qué coraje más grande suspender un concierto al que le tenía tantas ganas. Afortunadamente, se ha podido retrasar a este viernes”, argumenta el ganador del Goya por el tema principal de la película El Niño que, con este recital, pasa a cerrar el ciclo de actuaciones en Cádiz.

Una noche – “está prevista una hora y media, que se suele ir a dos– donde Riki Riverá repasará muchas de las canciones de su último trabajo, Las que nadie quiso, pero donde también “habrá canciones nuevas”, anuncia. Además, el artista –dos premios Carmen por la banda sonora de Operación Camarón, de Carlos Therón–no prescindirá de ese “monólogo central” con el que suele vertebrar la mayoría de sus conciertos.

"La gente que alguna vez me ha ido a ver sabrá un poco a lo que me refiero pero la verdad es que me encanta esa sensación de sorpresa de los espectadores que vienen por primera vez”, confiesa el compositor e intérprete que ha vivido con especial intensidad esa emoción en los festivales de música en los que ha participado este año. “Sabes que en los festivales pues hay una parte del público que va a ver a tal, otra que va a ver a cual... Y yo lo veo como estar esperando en la parada del autobús. Mientras esperas que venga el tuyo pues, a veces, aparecen otros viajeros maravillosos o empiezan a ocurrir cosas curiosas que te hacen la espera más amena... Tienes la oportunidad de descubrir a gente y yo creo que para nosotros los artistas eso es interesante. Es más, yo como público, en festivales he descubierto a gente como Zahara, como Fuel Fandango, a los que ahora voy a ver expresamente”, cuenta.

Pero, de todos los formatos posibles, el que posibilita la voz y “la guitarra desnuda”, el que facilita que “tu arte, sin más artificios, llegue directamente a la gente”, el que le pone alfombra roja a eso de “cantar y contar las canciones”, es el que más disfruta Riki Rivera. “Y a ello, a buscar ese tipo de contacto tan íntimo con el público, me he dedicado la mayor parte de 2021, aunque ya en 2022 sí han ido surgiendo conciertos más grandes”.

Recuerda Riki Rivera que una vez un productor de esos punteros le dijo, “si la canción pelá funciona, incluso mal tocada, puede llevar cualquier tipo de arreglo o de producción que le pongas”. Pero es ahí donde está la prueba del algodón, “en no necesitar nada más allá de la guitarra y, si se tiene buena acústica, hasta se puede prescindir- del sonido”, apuesta el músico que ve esta desnudez musical como “un acto interesante y hasta revolucionario” en la escena de hoy en día.

Revolucionaria también es su Pazciencia, el último tema que acaba de lanzar el artista cuyo videoclip se ha grabado en la emblemática Taberna El Marqués de Cádiz. “Es espectacular El Marqués. Últimamente lo veía en las redes que cada vez le iban poniendo más cuadros, y son como medallas que va ganando en la solapa... Es genial. Tú quieres construir un sitio así para un videoclip, con tantos detalles, con tanta solera y vida, y ni te cuento lo que vale. Es un templo y tuve la suerte de que Paco (el del Marqués) me lo abrió y ahí me tiré al pechazo”, ríe el creador que aprovechó sus recientes vacaciones en Cádiz para grabar esta Pazciencia que formará parte, junto con Se te ve en la cara –que grabó con Lya– y Hasta que amanezca –con Lara Álvarez– de un nuevo trabajo que saldrá a la luz el próximo año.

Pero, además, Pazciencia inaugura “una serie de vídeos sobre temas que usan el flamenco como expresión reivindicativa, como arma, como lo hacía El Cabrero o Menese, ¿no?”, adelanta Rivera que también tiene en ciernes una novela... Pero esa es otra historia...