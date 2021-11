Estreno en el Teatro Falla| Cinco estrellas del musical del Selu

Con “nervios bonitos”, “mucha ilusión” e “inmensamente agradecido” por la respuesta de su ciudad, José Luis García Cossío estrena este domingo 28 de noviembre en el Gran Teatro Falla El Selu. El Musical o, lo que es lo mismo, la vida más allá del Carnaval de algunos de sus tipos más reconocidos.

“A pesar de que es cierto que la gente no paraba de preguntarme por las entradas, sí fue una sorpresa que volaran tan pronto los dos días”, asegura el ideólogo y director de la propuesta que en apenas unas horas agotó el papel para las citas propuestas para su estreno, hoy mismo, como broche de oro al XIX Festival de Música Española de Cádiz, que organiza la Junta de Andalucía, y mañana 29 de noviembre, en una función organizada por el Ayuntamiento de Cádiz. “Y ahora toca cumplir las expectativas...”, se prepara Selu “muy satisfecho” de que sus creaciones tengan un desarrollo “más allá de los 20 minutos que dura un pase en el Concurso”.

Por eso, la emoción de esta puesta de largo es “diferente” a la de un primer pase del COAC. “Es que hay mucho detrás de esto, mucho tiempo de ensayo, mucho comerte la cabeza, mucho respeto a nuestros personajes... Es otra cosa distinta a la rutina del Concurso. Esto me ha permitido más libertad, hacer lo que queremos hacer en el escenario el tiempo que queramos, por lo tanto, nos enfrentamos a algo desconocido”, dilucida.

Sin embargo, el autor sabe que cuenta con una red de seguridad –amén de su talento sobradamente tasado y cristalizado en una serie de personajes inolvidables– , “el cariño de la gente que va a venir a vernos, que sé que va a estar ahí seguro”. “Hacer esto en casa, con nuestra gente, hacerlo de esta manera...¡Eso es una maravilla!”, se congratula.

Y “esto” es una dramaturgia musicada donde conoceremos la, de alguna manera, vida privada de los tipos más exitosos de la chirigota del Selu. Un musical donde se tejeran relaciones entre personajes que el público está deseoso de que vuelvan a cobrar vida. “Pues de los cinco primeros premios que tenemos van a estar cuatro, además de otros tipos que fueron premiados y recordados por el público, claro”, adelanta García Cossío que junto al productor de la propuesta, Manu Sánchez (16 escalones), han querido mantenido cierto secretismo sobre el hilo conductor de El Selu. El Musical.

Sí se conocen los nombres de los músicos de altura que reinterpretarán la música de Selu. Una banda liderada por el pianista Javier Galiana y formada por José López (contrabajo), José Benítez (batería) y Joaquín Sánchez (trompeta), es decir, buena parte del grupo La Canalla. Y la chirigota del Selu, claro está. Una chirigota que ya tiene su musical y, con ella, Cádiz.

A continuación, Selu repasa la génesis de cinco de las estrellas de su obra.

'Los lacios'

De toda la galería de retratos que alimentan los fondos de su colección antropológica, el de ‘Los lacios’ fue “el más complicado” de hacer para José Luis García Cossío. “Es que un lacio es algo muy subjetivo, fue difícil encontrar el tono”, explica su creador que reconoce que hay un poso muy personal en esta chirigota que le dio el primer premio del COAC de 1995. “Mi madre siempre me decía que yo era muy lacio, que ni cantaba, ni bailaba, que era muy saborío para todo”, ríe el autor que recuerda que se encontró con las reticencias de su grupo a interpretar el tipo. Una resistencia que se vio reforzada “en la preliminar cuando nos tocó cantar a la hora más lacia del mundo, a las cinco de la tarde, y allí no se rió nadie”, rememora Selu que todavía se acuerda de “las rebecas tiradas al suelo de coraje” al término de la actuación. Sin embargo, poco a poco eso fue cogiendo color y a la gente le fue gustando. Bueno, “no a todo el mundo”, precisa el autor que recuerda las quejas de una asociación de padres de niños con síndrome de down. “También nos pasó con ‘Los ricos’ que una asociación de andaluces que vivían fuera de Andalucía decían que hacíamos mofa del himno...”

'Lo que diga mi mujer'

“Como todos sabéis yo tengo mis musos y mis musas”, ríe socarrón el artífice de El Selu. El Musical al que no le importa “situar la acción” de la génesis de sus personajes pero no desvelar los nombres de esos modelos inspiradores. “El personaje de ‘Lo que diga mi mujer’ viene de un muso que me encontraba cerca de la estación de autobuses. Era la época en el que yo trabajaba con ‘Los Morancos’ e iba casi todos los días a Sevilla en autobús. Bueno, pues me iba una hora antes sólo para verlo”, confiesa el creador de esta chirigota (primer premio de 2004) sobre un caso “curiosísimo”, tal y como define la relación de este señor con su señora. “Se situaba como a unos cinco metros de su mujer y si se acercaba un poco más, ella le echaba unas mirás que, inmediatamente, él retrocedía”, rememora Selu que le dio muchas vueltas al nombre porque sabía que “ahí estaba la clave” . “Me acuerdo que al primero que se lo dije fue a un barrendero que siempre me encontraba cuando iba para el colegio, y se hartó de reír”. ‘Lo que diga mi mujer’ es una de las chirigotas que el autor tiene en el lugar “más alto” de su pódium personal. “Pensé que ese éxito nunca lo iba a volver a repetir...”

'Los enteraos'

“¡Claro que es alguien! Son dos personas”. Sobre el modelo que inspiró una de las más completas agrupaciones que ha salido de la cabeza de José Luis García Cossío y, paradójicamente, una de las que peor ha tratado el COAC (tercer premio de 2009), corren muchas teorías por los mentideros gaditanos. Que si el amigo de no se quién, que si el padre de no se cuántos... (léase en tono ‘Los enteraos’) sin embargo el autor que se ha llevado más de 30 años saliendo en el Falla ni confirma ni desmiente nada. “Yo sólo te puedo decir que hay uno que me marcó tanto que a alguien de mi chirigota que no terminaba de coger la interpretación le dije el nombre e, inmediatamente, le salió”, asegura el chirigotero que también revela que el “pum, pum, pum” que pellizcaba el pasodoble de ‘Los enteraos’ era “una expresión muy típica de uno de mi barrio que, por supuesto, era muy enterao... Apliqué esa fórmula al personaje y fue todo un éxito”. Un éxito que, como casi denominador común de todos los suyos, no se terminaba de ver sobre papel. “Éste era un tipo que en 2007 yo tenía en la cabeza pero lo dejé a un lado. El grupo no lo veía del todo y yo tampoco porque eso de hablar siempre de lo mismo... Total, que lo tenía ahí y dos años después me puse manos a la obra y cuando ya lo tenía bastante enjaretao se lo conté a Emilio Rosado, que es uno de los mejores que escriben en Cádiz y me desmoralizó porque me dijo que no le gustaba nada, que me buscara otra cosa. Después, el hombre me llamó para decirme que menos mal que no le había hecho caso”, ríe Selu que, sin embargo, reconoce que esta chirigota le trae recuerdos agridulces: “El pasodoble más aplaudido de mi vida, en de la final de ‘Los enteraos’ sobre el carnaval lo escribí tres días antes a los pies de la cama de mi madre en el hospital. Recibí los aplausos pensando que al otro día a las ocho de la mañana tenía que ver al médico y sabía que me iba a dar muy malas noticias... Me costó mucho escribir esta agrupación...”.

'Si me pongo pesao, me lo dices'

“A este muso mío siempre lo andaba yo esquivando pero un día me cogió en la plaza San Antonio, que estaba charlando con otros padres del colegio de mis niños, me separó de la manada y me dejó la oreja como luego se la pusimos al muñeco”, se ríe Selu que de aquel varazo grande sacó otra de sus chirigotas más recordadas. “Costó convencer al grupo con lo del muñeco pero es que había contenido, daba de sí. De hecho, la clave fue la empatía que el público estableció con Juan, que había gente que no quería ni que le diéramos en la calva”.

'Viva la Pepi'

Aunque “el encauzamiento que nos dio el Doce muy definitivo para sacar el tipo”, el “estereotipo” de “mujer potente” que cristalizó en la Pepi lo tenía en la recámara desde hace tiempo. “Primero se creó el personaje y luego surgió a lo que estaba dedicado”, asevera García Cossío que se topó con la inspiración en un ascensor en Vargas Ponce. “Iba con mi padre al médico y entró en ese ascensor una mujer con esa potencia de la Pepi y hablando así explicando que el médico le había mandado una faja... El flechazo fue instantáneo”, rememora Selu que vio el filón de darle a esta mujer el oficio de limpiadora “porque pensé que podría tener mucho que decir políticamente desde esa escala social”, explica Selu que añade que el detalle “glamouroso” de los guantes con fue idea de su mujer.