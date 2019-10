A veces, entre público y artista ocurre una suerte de familiaridad que convierte cada concierto en algo parecido a un reencuentro entre viejos amigos. "¡Cádiz de mi corazón, por fin llegó octubre!", les grita ella. "¡Vane, eres la mejor!, responden ellos. Y así, entre misiva y misiva de un amor de andar por casa, la noche se les echa encima, sin querer irse ella, negándose a aceptar el final ellos. Porque así de resistente es este lazo que tiene enredados a Vanesa Martín y al respetable gaditano, que no sé yo que tiene este Teatro Falla ("cultura, verdad y rebeldía", apuesta la malagueña) pero vuelve a más de uno "loquito perdío".

En este caso loquita a Vanesa Martín y a Todas las mujeres que habitan en mí, el último trabajo de la personalísima cantautora que la noche del miércoles firmó la primera de las cuatro (sí señor, cuatro) noches que tiene apalabradas con el coliseo de la plaza Fragela, la casa de ese Carnaval que tiene "enamorada" a la artista que durante dos horas en las que la tarde se hizo noche no dejó de proclamar su devoción por esta tierra.

Una especial predilección que se hizo carne no sólo con palabras, también con música. Y es que si Martín tiene acostumbrado al gaditano a escuchar algunas populares coplas carnavalescas en su voz, esta vez quiso sorprenderlos con una vuelta de tuerca, un tema propio interpretado al son de pasodoble. Y con compañía...

Y es que, tras pronunciar cariñosas palabras a la memoria de los desaparecidos carnavaleros Juan Carlos Aragón y Manolo Santander, Vanesa Martín hizo subir a las tablas a la joven comparsa 'Los niños sin nombre', la revelación del último COAC, con la que interpretó La primera vez firmando el momento más especial y original de un concierto que, en líneas generales, seguía la línea trazada para toda la gira.

Con todo, (con la falta de espontaneidad que, cada vez más, se está perdiendo en los tours de los principales espadas de la escena) la intérprete y compositora hizo bien todo lo que tenía que hacer y su público salió completamente satisfecho sabiéndose testigo de excepción de algunos momentos irrepetibles como esa colaboración entre los jóvenes comparsistas y la protagonista de la noche.

Lo hizo todo bien Martín para sus seguidores: la sutileza en el fraseo, el rajo en el momento justo, la contención que sólo se quiebra en los instantes precisos, los temas nuevos, los popurrís de los anteriores éxitos... Poco o nada se dejó en el tintero la malagueña que abría la noche armada con la eléctrica y con El intento en los bolsillos de su traje de chaqueta de lentejuelas y la cerraba en vestido lencero con las manos libres y el corazón cargado de Complicidad.

Entre una y otra canción, una década de música, unas veces, desplegada con opulencia, otras, recortada en esos (apreciación totalmente subjetiva) molestos popurrís que dejan al oyente en una especie de coitus interruptus con algunas de las canciones que les producen más placer. Ejemplo del primer caso fue la gloriosa 90 minutos que Martín escribió para su amiga India Martínez y que su creadora rescata para esta gira, con anécdota familiar incluida, para satisfacer a su madre; mientras que Frenar enero, Trampas y Sin saber por qué se maridan en los populares medlay.

Mención especial merece cada músico de la banda de primera categoría que acompaña a Vanesa Martín durante su gira desde Alberto Miras (piano) a Francis Martín (percusión), pasando por Ana Mula (chelo), Daniel González Taketo (bajo y contrabajo), Andrés Tomás Rodríguez (batería), Joaquín Calderón (guitarra, violín y voz) y José Marín (guitarra, voz y dirección musical).

De tus ojos, Abril, Ya, Te has perdido quién soy (aplaudida hasta doler las manos), 9 días (con el Falla en pie), Como un billete de avión (el primer tema que toca al piano, al que volverá en los bises), Arráncame (de las interpretaciones más apasionadas de la noche), Polvo de mariposas, No te pude retener, Ropa desordenada, Aún no te has ido, Tengo hábito de ti... Presente y pasado, baladas y medios tiempos, guitarras y teclas... Todos se conjuran con la misma intensidad, todos se reciben con el mismo brillo en los ojos, con las mismas bocas burbujeantes de tarareos, con las mismas manos que se agitan o que sujetan un móvil (cosas de los tiempos)... Todas las canciones de Vanesa Martín las agarra su público con el mismo familiar cariño.

"Vane, gracias por ser parte de nuestras vidas", le confiesa un joven desde el mismo paraíso. "Qué cosas más bonitas me decís", llega a contestar. Posiblemente esto será amor del bueno.