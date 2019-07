Además, en el primer día de venta de los espectáculos de otoño-invierno , superaron las 100 entradas vendidas propuestas como el ballet El cascanueces, la celebración de los 50 años de trayectoria de Capullo de Jerez con Mi música, una de las funciones de la obra El funeral, con Concha Velasco, y otra de Cyrano de Bergerac, con José Luis Gil, además de tres sesiones de The Hole Zero y la actuación de la bailaora María Moreno, la única gaditana de la próxima programación que ayer martes superó las cien entradas vendidas.

Facua advierte de que es abusivo limitar el pago en las taquillas sólo a la tarjeta de crédito

La Asociación de Consumidores Facua Cádiz ha emitido un comunicado en el que critica que en las taquillas del Gran Teatro Falla y de otros espacios municipales sólo se pueda comprar entradas a abonándolas únicamente con una tarjeta de crédito, lo que constituye “una cláusula abusiva”. Facua, que ha recibido en sus oficinas numerosas llamadas de usuarios, manifiesta así su discrepancia con esta medida, reclamando que la fiscalización de estos pagos debe hacerse “mediante controles que no impliquen la limitación de los derechos de los consumidores en la utilización de los medios de pago legalmente admitidos”.

La asociación recuerda que las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas son “cláusulas abusivas conforme establece el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 1/2007 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios”.

Las únicas limitaciones al pago en efectivo están recogidas en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, que establece una limitación de 2.500 euros en operaciones en las que una parte sea empresario o profesional y en el Reglamento CE 974/98, que en su artículo 11 indica que ninguna parte está obligada a aceptar más de 50 monedas en cada pago, mientras que no existe límite para el número de billetes por pago. Por ello limitar el medio de pago en los teatros municipales de Cádiz al pago con tarjeta, supondría una limitación no prevista por las leyes en perjuicio del consumidor, incurriendo en una cláusula abusiva.

Facua Cádiz entiende los problemas que pueden generar a los ayuntamientos la existencia de caja y los pagos en efectivo en sus dependencias, pero estas dificultades no pueden solventarse a costa de los derechos de los consumidores, sino con la aplicación de medidas internas de control y fiscalización de esos pagos por parte del propio ayuntamiento.