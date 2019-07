La venta de entradas para los espectáculos que conforman la próxima temporada de teatro no ha podido comenzar de forma más polémica. Así, a la cuestionada decisión de sólo aceptar pago con tarjeta en taquilla, esta mañana de 23 de julio, en su apertura se ha producido un incidente en el que el padre de una seguidora de Vanesa Martín ha empujado e increpado a otras dos jóvenes por conseguir las primeras entradas para el concierto de la artista malagueña en el Gran Teatro Falla

Efectivos de la Policía Nacional, tras ser avisados por las jóvenes y por los responsables del coliseo, han tenido que intervenir en el incidente que se ha producido apenas unos minutos antes de la apertura de la venta de entradas en la taquilla de la plaza Fragela. Así, el padre de una de las seguidoras de Vanesa Martín ha superado su puesto en la cola para bloquear el paso a las chicas que estaban en primera posición e increparles que su hija compraría las entradas primero. Al intentar las jóvenes recuperar su lugar, el hombre las ha empujado en varias ocasiones.

Según María y Silvia, las jóvenes agredidas que desde las diez de la noche de ayer llegaron a las puertas del Gran Teatro Falla, el hombre y su hija llegaron "sobre las dos de la mañana" a la plaza Fragela "y se quedaron en su coche a pasar parte de la noche". "A nosotras, que ellos lo vieron y, además, que nos conocen de otros conciertos , nos dieron el relevo otras amigas, como se hace siempre en los conciertos cuando pasas la noche. Y, de todas formas, es que no dijeron nada. De hecho, a las siete de la mañana padre e hija se fueron a desayunar tan normales y cuando iban a abrir la taquilla, el hombre se ha puesto delante con los brazos en cruz y diciendo que no íbamos a pasar, y nos ha empujado varias veces y metido hasta los codos, vamos", relataban las muchachas que no podían contener las lágrimas.

Según fuentes de la Policía Nacional, cuerpo que ha intervenido en la trifulca, "ha sido una discusión donde, efectivamente, ha habido empujones entre ellos". "Los compañeros han tomado los datos de una y otra parte pero, por ahora, no hay denuncias presentadas", informan.

Cuando llegó la Policía, la situación se pudo aclarar y las chicas pudieron comprar las entradas, hecho que fue muy aplaudido, literalmente aplaudido, por las personas que integraban la fila que llegaba casi hasta el arco del hospital San Rafael.

La venta de entradas, tanto en taquilla como en la web de tickentradas, se tuvo que retrasar unos diez minutos debido a este incidente.