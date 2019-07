Los teatros de Cádiz sólo admitirán tarjetas de crédito

Además de una nueva oferta cultural, con la próxima temporada de espectáculos del Gran Teatro Falla llegan novedades en la fórmula de la compra de entradas tanto para el principal coliseo de la ciudad como para el resto de teatros gaditanos. Y es que, a partir del 23 de julio, día en el que se ponen a la venta las entradas de los espectáculos de otoño-invierno, en las taquillas de Teatros de Cádiz sólo se aceptará pago con tarjeta.

Esta orden de no coger efectivo ha sido emitida "por la intervención municipal", por el departamento de Tesorería, y afectará no sólo al pago de las entradas para el Gran Teatro Falla sino para "todos los espacios municipales", según informan fuentes municipales que, sin embargo, no explican en base a qué motivos Tesorería ha tomado esta decisión.

La nueva programación del Gran Teatro Falla, que fue presentada el pasado mes de mayo y cuyas entradas se ponen a la venta el martes de la semana que viene, contempla las actuaciones de artistas como Vanesa Martín, El Kanka, Silvia Pérez Cruz, Imanol Arias y Concha Velasco, entre otros.