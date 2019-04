Disparatados, absurdos, hilarantes... Los Monty Python, todo un icono del humor, toman la pantalla grande para protagonizar un ciclo que se podrá ver a partir del jueves 25 de abril en Cinesur Bahía de Cádiz.

Y es que con motivo de la recuperación en alta definición de la indispensable La vida de Brian, que se puede ver ese día 25 en diferentes cines de España, en las salas de El Corte Inglés se ha aprovechado para recuperar otros de los dos títulos más aplaudidos de la formación cómica, Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores y El sentido de la vida.

De esta forma, el ciclo de proyecciones comienza el jueves de la semana que viene con una cinta que nació envuelta en polémica. Tal revuelo provocó que en países como Irlanda y Noruega, por ejemplo, se quedó prohibido su estreno. Y es que, con la Iglesia hemos topado, y esta parodia de la vida de Jesucristo no sentó muy bien en muchos sectores religiosos. Con todo, La vida de Brian fue en su momento un éxito en taquilla, además de convertirse en una de las películas de humor más queridas por el público en estos 40 años que, ojo, no se cumplen este mes sino el próximo agosto y, en España, incluso, habría que esperar hasta el año que viene ya que La vida de Brian no llegó a nuestro país hasta el 10 de noviembre de 1980.

El ciclo sobre los Monty Python continuará el 2 de mayo con la proyección de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, una parodia sobre la leyenda del rey Arturo que supuso la segunda película del grupo cómico formado por Terry Gilliam, John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle y Terry Jones.

La propuesta se cierra el 9 de mayo con la triunfal El sentido de la vida, una suerte de testamento cinematográfico del loco sexteto que, además, estuvo distinguido con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes.

El sentido de la vida (1983) fue la última película que los Monty Python rodaron juntos ya que después cada uno enfrentó sus propios proyectos en solitario (excepto Graham Chapman, que decidió descansar). Con esta cinta los Python retoman el formato de sketches utilizado en su serie de televisión Monty Pythons Flying Circus, pero haciéndolos girar en torno a tres temas centrales: nacimiento, vida y muerte.