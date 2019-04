El próximo 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la Luna, de aquel hito aún no repetido que otorgó a los estadounidenses la medalla de oro en su particular e histórica carrera espacial con los soviéticos. Aquello fue la historia, una realidad que no vino sino a confirmar lo avanzado en distintos momentos por la ficción, como la mítica novela De la Tierra a la Luna que Julio Verne firmó un siglo antes, y también el doble álbum de Tintín que Hergé publicó 15 años antes de que Armstrong clavara en el satélite la bandera de su país. Y para esta última ficción, la formada por Objetivo: la Luna y Aterrizaje en la Luna, ha reservado la próxima Feria del Libro de Cádiz un interesante espacio, una exposición sobre la intuición de Hergé que llevó al reportero Tintín a la Luna,Además, habrá una mesa redonda para debatir sobre el universal personaje del dibujante belga.

De esta manera, la cita literaria gaditana celebrará en el Baluarte de la Candelaria, del 3 al 12 de mayo, los 90 años de la primera viñeta de Tintín, un cómic que está a tan sólo una década de su primer centenario, y los 50 años de la llegada del hombre a la Luna, con esas viñetas premonitorias de Hergé y también la que el propio dibujante hizo años más tarde en forma de postal, cuando el alunizaje americano fue un hecho, en la que aparecen Tintín, el capitán Haddock, Tornasol y Milú, con sus correspondientes escafandras, dando la bienvenida a un atónito Armstrong tras bajarse del Apolo 11.

El gaditano José Paredes, que ya protagonizó una amplia exposición sobre la figura de Tintín en la Biblioteca Municipal Adolfo Suárez, será de nuevo el encargado de nutrir de su colección personal esta muestra que ocupará una de las salas del Baluarte. Así, Paredes expondrá una amplia bibliografía con las primeras ediciones de los dos volúmenes de Hergé sobre la Luna, una historia que el dibujante belga comenzó a a publicar por entregas en 1950 y que acabó en 1954 con la edición del segundo volumen de su fantasía lunar.

A estos libros se unirán objetos relacionados con estas dos historietas, como los personajes que intervienen en ella o el cohete en el que viajó Tintín, con un evidente encanto para curiosos y para el público infantil, pero también se expondrá parte de la documentación que utilizó Hergé para preparar sus dos álbumes lunares.

Porque ya es sabido que una de las constantes del dibujante belga fue la capacidad que tuvo para preparar a conciencia sus historias y dibujar sus viñetas, un exhaustivo proceso de documentación para lograr un guión fidedigno y unas ambientaciones prácticamente perfectas.

José Paredes explica que en el caso de sus historias sobre el viaje a la Luna, Hergé echó mano de un físico de la época, Alexandre Ananoff, profundo conocedor de la materia y que había publicado libros acerca de la Luna y los viajes espaciales. Hergé se documentó a fondo, habló con este físico y se aprovechó, además, de que en 1950 ya había creado los llamados Estudios Hergé, donde contó con un equipo de colaboradores “increíble, pionero”, explica Paredes, que le facilitó la creación de esta historia y que incluso le permitió contar con un modelo de cohete en tres dimensiones, basado en la bomba V2 de fabricación alemana, sobre el que dibujó su ya famoso vehículo espacial en rojo y blanco.

En esta historia de dos partes, la del viaje a la Luna, Hergé fue sin duda un dibujante de su época, en un tiempo en el que la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética era un hecho que tuvo en la carrera espacial, en la dura disputa por conquistar el universo y llegar los primeros a la Luna, una de sus porfías más insistentes.

La Feria del Libro de Cádiz completará su homenaje al lunático Tintín con un coloquio que se celebrará el 11 de mayo y en el que participarán José Paredes, Nino Paredes, también gaditano y presidente de la Asociación Tintinófila de España, y David Baker, escritor y también tintinófilo catalán que presentará en el acto su libro 111 personajes que inspiraron a Hergé.