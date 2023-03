Payasospital, Premio Max de Carácter Social 2023

La Fundación SGAE ha dado a conocer el Premio Max aficionado o de carácter social 2023 que ha recaído en la Modalidad de carácter social para Payasospital, asociación no lucrativa instaurada en Valencia por el autor, actor y director Sergio Claramunt. El comité organizador de los XXVI Premios Max de las Artes Escénicas, que se celebra este año en Cádiz, ha decidido conceder este premio "coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la compañía, para resaltar su excelente labor". Aunque instituida en el año 1997, fue en enero de 1999 cuando Payasospital inició su actividad regular en hospitales. Así pues, celebran un doble aniversario con un calendario repleto de actividades y que, tras haber recibido su Premio Max el próximo 17 de abril en el gaditano Gran Teatro Falla, culminará en enero de 2024 con una gran gala benéfica. En esa línea, el comité de los Max hace extensible este galardón al resto de iniciativas similares que existen en otros puntos de España: "Todos ellos forman un tejido extraordinariamente benefactor. Es muy importante visibilizar este tipo de actuaciones para que, en lo posible, se vean valoradas y animen a su crecimiento y extensión". A modo de "malabaristas de sentimientos" y caminando siempre "de puntillas por la cuerda floja", en palabras del propio Sergio Claramunt, las payasas y payasos de la asociación -vestidos de doctores con batas de colorines, engalanados con sus ineludibles narices rojas y en pareja, como establece la histórica tradición del clown- reparten a discreción sonrisas y alegría a los menores hospitalizados en la Comunidad Valenciana. De este modo, se ofrece apoyo psicosocial tanto a los pequeños como a sus familiares para tratar de mejorar el bienestar emocional y físico de los pacientes pediátricos. Los Premios Max han querido distinguir la labor social que, durante todos estos años, ha desarrollado Payasospital, con más de 325 mil intervenciones continuadas en una decena de hospitales de la Comunidad Valenciana. Un reconocimiento que Sergio Claramunt, en representación de todo su equipo, ha recibido con "enorme alegría y honor, ya que se trata del más importante y visible premio nacional de las artes escénicas". Y más significativo todavía: "Al no trabajar en escenarios de circo o teatro, podría parecer que no somos artistas. Pero sí, lo somos. Y este premio, que nos llega de manos de la propia profesión, nos reconoce como tales y nos impulsa a seguir trabajando y formándonos para que todos los niños ante los que actuamos descubran que somos los payasos más divertidos y talentosos que han visto jamás", añade. Organizados por la Fundación SGAE, los Premios Max 2023 cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Cádiz, la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), y el apoyo de Grupo Eulen y Ernst & Young. La ceremonia se retransmitirá por La 2 de RTVE, a través del Canal Internacional y de RTVE Play el 17 de abril a partir de las 20.00 horas en directo.

Una asociación plagada de reconocimientos

Sergio Claramunt se fue a estudiar teatro en París (Francia) cuando, animado por unos excompañeros de su escuela, entró en contacto con la veterana asociación de payasos de hospital Le Rire Médecin. Le impresionó el trabajo que realizaban y, tras presentarse a un casting, pasó a formarse y a trabajar allí durante cuatro años. A su regreso a Valencia, como “por aquí no existía nada similar”, explica, decidió crear en 1997 una propuesta similar, junto a un equipo multidisciplinar integrado por médicos, psicólogos y artistas escénicos. Dedicó meses a buscar financiación, formar a otros payasos, contactar con hospitales… y, finalmente, en enero de 1999, Payasospital realizó sus primeras “actuaciones” en el Hospital Clínico de Valencia.

"Algunos compañeros pensaban que la asociación no aguantaría durante muchos años, pero yo nunca lo creí. El tiempo me ha dado la razón y hoy, más de dos décadas después, seguimos trabajando y formando a nuevas payasas y payasos", cuenta Claramunt. En la actualidad, de hecho, el equipo artístico de intervención de Payasospital está integrado por 24 profesionales, a los que se suman diez personas en gestión, casi 600 socios colaboradores y alrededor de 40 payasos voluntarios que cooperan en actividades de promoción y sensibilización en colegios y eventos específicos.

Durante su ya larga trayectoria, Payasospital ha recibido distintos reconocimientos: en 2001 fue declarada, por ejemplo, asociación de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior y en 2021 obtuvo el Premio de Honor de las Artes Escénicas Valencianas 2021 de la Generalitat Valenciana. Se les suma ahora el Premio Max de Carácter Social 2023. Payasospital posee también el sello Dona con Confianza de Fundación Lealtad, que certifica una gestión transparente de sus recursos y acorde a las buenas prácticas. Por otro lado, es una de las asociaciones fundadoras de Clowns por la Salud, la Federación Española de Payasos de Hospital (FEPH), que aboga por la profesionalización del oficio, y que, además, Sergio Claramunt preside desde su constitución en 2018.