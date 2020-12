'Palabra de Capitán', el documental sobre Juan Carlos Aragón, en busca del Goya

Palabra de Capitán, el documental sobre la figura del carnavalero Juan Carlos Aragón realizado por el gaditano Nacho Sacaluga, comienza su carrera por el Goya con 9 candidaturas en la edición 2021 de los premios de la Academia de Cine.

De esta forma, Palabra de Capitán participa en la primera criba (las cintas que resulten elegidas en esta fase serán las nominadas al Goya) de categorías como Mejor película (Benson Señora Producciones, S.L); Mejor dirección (Nacho Sacaluga); Mejor guion original (Nacho Sacaluga y Virginia del Río); Mejor canción original (Demasiados demasiado, del músico Antonio Martínez Ares); Mejor dirección de producción (Manolo Sánchez y Virginia del Río); Mejor dirección de fotografía (Antonio Echávarri); Mejor montaje (José Luis Mancilla); Mejor sonido (Antonio Echávarri, Guillermo Sánchez de Cos y Jorge Sánchez Estrade) y Mejor película documental (Benson Señora Producciones).

También con 9 candidaturas parte en busca del cabezón la película El camino, del isleño José Manuel Colón, que espera conseguir la nominación a Mejor película (Alquimistas Producciones Audiovisuales, S.L.), Mejor dirección y Guión original (José Manuel Colón), Mejor música original (Cato Hoeben), Mejor canción original (Souls with No Name, de Álvaro Barcena Suárez), Mejor dirección de fotografía (Chema Ramos, Iago López, Juan Antonio Candial y Juan Antonio Díaz Vela), Mejor montaje (Raúl del Pino), Mejor sonido (Óscar Martínez, Carlos García Leiva, Álvaro Sánchez y Jorge Ramos) y Mejor película documental (Alquimistas Producciones Audiovisuales, S.L.).

Estas cintas se suman a Oro rojo, la película del jerezano Jesús Sotomayor, que es candidato a Mejor Documental, Guion Original, Dirección de Fotografía, Mejor Dirección Novel y Mejor Montaje.