Más de 7.500 espectadores, “que está muy bien para película documental, y más en tiempos de pandemia”, han disfrutado en las salas de cine de Palabra de Capitán, el documental sobre Juan Carlos Aragón del realizador gaditano Nacho Sacaluga. Esta semana se despidió de la cartelera pero continúa su historia...

–Pensaban estrenar ‘Palabra de Capitán’ en Cádiz, Sevilla y Madrid. Finalmente ha llegado a 40 salas de más de 30 ciudades, ¿objetivo cumplido?

–Más que cumplido y no lo esperábamos. De hecho nosotros no teníamos distribuidora, sino que la productora asumió ese papel porque todo surgió sobre la marcha. Es que cuando la película se proyectó en Cádiz, el éxito de taquilla fue tal que los grupos exhibidores empezaron a interesarse y se pusieron en contacto con nosotros para proyectarla, prácticamente, en casi en todas las comunidades. Así que estamos muy contentos porque que un documental como éste se vea en más de una comunidad autónoma ya es para alegrarse, así que imagínate lo reconfortante que es que haya llegado a tantos lugares.

–¿Le ha sorprendido el recibimiento en algún lugar?

–Pues en Andalucía el funcionamiento ha sido bastante homogéneo, ha funcionado bastante bien, especialmente, en Andalucía occidental, pero una plaza que nos ha sorprendido ha sido Madrid. En Madrid el documental ha funcionado maravillosamente. De hecho, en los Cines Callao, uno de los más grandes de España, el aforo estuvo casi al completo. Y hay que tener en cuenta que llegó a Callao después de estar tres semanas en otro cine de Madrid con llenos prácticamente casi todos los días. También ha estado muy bien en Valencia, en Mérida y en Cataluña, aunque debería haber estado allí más días. Bueno, ahora mismo está en Barcelona, en el Festival In Edit, el que ganamos con Febrero. Cuando la vida es Carnaval hace 11 años, aunque esta vez fuera de concurso porque ya habíamos estrenado en salas de cine, pero fuimos seleccionados.

–¿Por qué cree que esta figura levanta tanto interés?

–Porque es una figura absolutamente extraordinaria. Hubiese sido una figura extraordinaria en el ámbito en el que se hubiera desarrollado. Extraordinario, fundamentalmente, en un sentido, en el de ser capaz, como dice el Chapa, de fusionar la alta literatura con la literatura popular pero, no sólo eso, sino que le ha dado una dimensión y una profundidad literaria al Carnaval que no tenía. Hay que ser honestos, y sin desmerecer a nadie, pero la profundidad literaria que le ha dado Juan Carlos Aragón no la tenía el Carnaval antes. El Carnaval siempre tendrá una deuda con Juan Carlos Aragón porque le deberá siempre haberse catapultado todavía más a través de su obra. Pues la obra de Juan Carlos tiene todos los méritos para considerar a su autor como un poeta contemporáneo de primera magnitud.

–¿Por qué en el documental están las luces y no las sombras?

–A ver, la película está escrita en clave de universalidad, eso significa que huye de localismos porque va orientada fundamentalmente a un público que no tiene por qué conocer la obra de Juan Carlos Aragón, además de la chusma selecta (su público). La película huye de localismos y de chovinismos porque busca convertirse en una historia universal y quien busque un producto local con cuitas carnavalescas no lo va a encontrar. Desde luego, Juan Carlos Aragón, como muchos otros genios, y como cualquiera de nosotros, tienen sus sombras. Y sus sombras son muy comunes a las de cualquier genio y, a mi juicio, esas sombras no tienen el valor ni el impacto suficiente como para adquirir un papel protagonista en la película. Yo creo que la complejidad de la personalidad de Juan Carlos queda clara en Palabra de Capitán porque lo dicen sus propios amigos y su padre por dos ocasiones dice que era alguien complejo y creo que en la complejidad se engloban todas las sombras.

–La película se ha despedido esta semana de las salas de cine, ¿seguirá teniendo recorrido?

–Pues en los festivales, está en el In Edit, como te he dicho, pero también ha sido seleccionado en otros festivales internacionales en el Ciudad del Este Independent Film Festival, el Paraná Films Festival, Indie For You Film Festival, pero esperamos seguir compitiendo y estar en los Goya, en los Premios Forqué y en los Feroz. Además, y es una gran noticia que tenemos que dar, Palabra de Capitán sale el 19 de noviembre en una edición de doble DVD con extras muy interesantes...

–Cuente, cuente...

–Pues un DVD contiene la película de Palabra de Capitán, el tráiler y los subtítulos y el segundo tiene algo que creo que apreciarán mucho todos aquellos que siguen la obra de Juan Carlos y es la entrevista inédita completa que le realicé a Juan Carlos Aragón, que son más de 25 minutos de entrevista que no se ha emitido nunca, más allá de las declaraciones que van en el documental pero hay mucho más que no se ha visto. Y, además, este DVD también incluye la banda sonora original completa de Willy Sánchez de Cos y Antonio Martínez Ares con el tema Demasiado es demasiado, además de un montaje de fotografías del rodaje.