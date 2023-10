Paco Cabezas: "Los lectores de 'La red púrpura' se llevan un regalo con la serie"

La serie 'La red púrpura', la adaptación de la famosa novela homónima de la saga de la planetaria Carmen Mola, acaba de estrenar el primer capítulo en Atresplayer, y el próximo domingo ya emite el segundo. La obra llega tras el éxito rotundo de 'La novia gitana', superándose con creces en audiencia, y lo que es mejor, con la promesa de ofrecer mucho más al espectador y al lector de la novela.

Así lo han refrendado su director, el sevillano Paco Cabezas, y dos de las actrices del reparto, la protagonista Nerea Barros -ganadora de un Goya como Mejor Actriz Revelación por 'La isla mínima'- en el papel de la inspectora Elena Blanco, y Lucía Martín, que interpreta a la inspectora Chesca.

Y es que aseguran que la serie va in crescendo, nada de desencanto en el capítulo final, no dejará indiferente a nadie, "porque cuando enseño las cartas en esta serie traigo la escalera de color, si esto fuera una partida al póker, los episodios acaban alto", confiesa Paco Cabezas, que pese a firmar una brillante carrera en Estados Unidos con trabajos como Penny Dreadful y American Gods, entre otros, afirma que "es lo mejor que he hecho hasta ahora". Incluso lloró de la emoción al ver el resultado final.

Un resultado que va a reconocer el lector de la novela, "que se va a encontrar con una trama lo suficientemente fiel, pero no igual, sería muy aburrido, pues hay un crecimiento, así que se va a encontrar un regalo, cosas nuevas, diferentes. No lo que quieren, sino lo que necesitan", avanza.

La sintonía, la complicidad y la libertad en la producción han sido y es clave y absoluta. En el rodaje y en la presentación que hacen para los medios desde South Series Festival en Cádiz, donde se proyectará este mismo miércoles dos de los esperados capítulos en la Sección Oficial. "Y es por la forma de trabajar que tiene Paco", comenta Nerea, "pues vamos horas antes al set para ensayar y se improvisa si es necesario; los actores llegan, ven lo que hay, se transita orgánicamente y ya es cuando se trabaja. Hay una apertura y libertad total gracias a Paco y a Antena 3, y esto es un privilegio".

Paco lo llama "tener el mismo instinto dramático", todos a una, trabajando desde la permeabilidad cada escena, para narrar esta historia con un fuerte componente de violencia y contenidos extremos, "pero contados con elegancia y sutilidad", asegura Lucía Martín. De hecho, "a nivel nacional se convierte en un gran referente en el genero del thriller", añade.

También hablan de la "belleza del horror" gracias al sentido de la estética del director, en la forma en que aborda estos contenidos que alcanzan límites extremos, jugando intensamente con la sugestión. "Soy un gran admirador de Spielberg, y él mostraba la aleta, no el tiburón, y es lo que pretendo en 'La red púrpura".

Temas muy en boga hoy en día en nuestros jóvenes, desgraciadamente, por el consumo sin límites de violencia y pornografía. "Me enganchó mucho la trama del libro cuando me lo leí, pero desde entonces hasta ahora ha habido un repunte brutal en violencia, y de eso habla la serie". De cómo a veces te puedes convertir en un monstruo, como es el caso del hijo de la inspectora de Ana Blanco, que por fin aparece para "descomponer a mi personaje, hasta hora estanco", explica Nerea.

Tanto, que en la nueva entrega, "a ella se le abren las grietas, se empieza a resquebrajar todo, y ya se muestra como es ella y cada personaje. Se ve a Chesca, a Ortuño, a Mariajo, es muy interesante y el espectador empatiza más porque al final se ponen todas las cartas sobre la mesa", explica la protagonista principal.

Entre ellas, las que conforman el tándem de Chesca y Ortuño a la hora de suavizar o equilibrar en clave de humor, por decirlo de alguna manera, la fuerte intensidad de la trama.

Una serie que además presenta a personajes muy fuertes en lo que respecta el género femenino, que es algo en lo que quieren insistir, "porque no somos novias, amigas, ni amantes de ningún hombre, no hay ni una relación romántica. Son personajes muy fuertes que te rompen los esquemas como espectador y a esto se atreve Paco y Antena 3", dice Nerea sobre su papel, el de Chesca y Mariajo, "tres mujeres policías con edades diferentes, de distintos perfiles, pues quería que fueran creíbles, y en la serie desarrollan más sus personajes y llegan a escenas sobrecogedoras", expresa Cabezas.

Así que no lo duda, "es lo mejor que he hecho, y mira que he trabajado en proyectos interesantes y que 'Adiós' me encantó y representa quien soy porque habla de Sevilla, pero fue muy importante para mí el casting completo de gitanos en 'La novia gitana', y ahora esta entrega me parece mejor. Tengo la sensación de haber hecho algo de lo que me siento realmente orgulloso".

'La red púrpura' es una producción de Paramount Televisión Internacional Studios, con la participación de Atresmedia Televisión y en colaboración con Diagonal. Y completan el elenco de artistas Ginés García, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero y Martín Abello, Francesc Garrido, a los que se suman en la nueva entrega Roberto Álamo, Carmen Prada, Nuria González, Andrés Gertrudix, María Morales, Michel Herráiz, Font García, Unai Mayo, Andrés Lima, María Mercado y Hugo Prieto.

Sinopsis

La inspectora Elena Blanco ha descubierto que su hijo Lucas está vivo, pero pertenece a la siniestra Red Púrpura, de la que le habló Vistas antes de su dramático desenlace. Han pasado seis meses y la inspectora oculta a su equipo que su hijo está entre ellos; solo Mariajo, su fiel confidente, conoce la verdad.

La BAC ha sido penalizada por el desenlace del caso Macaya, siendo trasladados a otra nave y lo único que pueden hacer es tirar de ese hilo que les dejó Vistas, una red que se oculta en las profundidades de internes. Niños secuestrados, menores sin futuro, tratas de mujeres… la mercancía se negocia, los espectadores pagan y hasta se puja por los desenlaces de las víctimas.

La BAC sufrirá las consecuencias de hurgar donde no debe. El equipo no volverá a ser el mismo, todos arriesgarán, pero pueden perder demasiado por meterse en la profunda red.