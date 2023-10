'Barrio Asunción', el proyecto de serie de la gaditana Rocío Sepúlveda, tiene a Mona Martínez

"Quiero contar esta historia porque necesito contar esta historia. Porque las mujeres, cuando llegamos a los 40 o a los 60, no morimos, pero sí mueren en la pantalla". Con las cosas muy claras pero con la flexibilidad de quien desea sacar un proyecto hacia delante, la gaditana Rocío Sepúlveda ha presentado este 11 de octubre en el South International Series Festival Barrio Asunción, una trama de "empoderamiento de la mujer desde el mal", ha definido.

Barrio Asunción, el proyecto de serie de la realizadora cuyo guion e idea ha pasado por muchos de los laboratorios importantes de creación de nuestra geografía, contará la historia de Chon, una sexagenaria de barrio que decide heredar, tras su repentina muerte, el negocio de narcotráfico de su yerno Gael debido a las complicadas circunstancias económicas por las que pasa la familia. "Pero yo creo que lo interesante, lo que diferencia a Barrio Asunción, es que Chon, que después será Asunción cuando se convierta en la gran señora del narcotráfico y el crimen organizado, hace primero esto por necesidad pero, después, porque le gusta, porque quiere, porque es la primera vez que esta mujer, con un marido dependiente, encerrada siempre en su cuarto sin ascensor, se siente respetada, siente que tiene poder", ha descrito su creadora.

Chon, Asunción, que de conseguir este thriller con tintes de comedia negra la financiación que necesita, sería interpretada por la actriz Mona Martínez (Vis a vis, Paquita Salas, Vota Juan, La novia gitana, entre otras, y nominada al Goya a Mejor Actriz de Reparto por la película Adiós), que este miércoles no ha podido estar en Cádiz, pero que ha mandado un cariñoso vídeo donde la malagueña confirma que se suma al proyecto que, "por supuesto", se rodaría en la ciudad.

"Yo no puedo contar historias de Miami porque no conozco Miami, yo conozco cada rincón de esta ciudad y no podría escribir esta historia si no es aquí y rodarla en Cádiz", ha decidido Sepúlveda que idea Barrio Asunción como una miniserie con posibilidad de continuidad con 6 episodios de 52 minutos cada uno. "Pero todo se puede discutir y hablar, para mí lo irrenunciable es el universo de la serie, pero por lo demás pues estoy abierta al diálogo", ha explicado la directora que también cuenta con Pilar Crespo como productora ejecutiva.