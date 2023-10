Paco Ortiz, productor de documentales como Se prohíbe el cante o Algo salvaje. Bambino, tiene claro que no habría que preguntar por qué se ha lanzado con una serie sobre Paco de Lucía sino "que la pregunta es por qué no se ha hecho antes una serie sobre Paco de Lucía". "Hablamos de un artista a la altura de Goya, de Picasso, y es bastante llamativo que haya futbolistas que ya tengan sus series mientras que no existía una serie sobre este genio", ha introducido la cara visible de Sarao Films que, por ahora, "a pulmón" está levantando Descrifrando al genio, una serie documental sobre el algecireño universal que ha avanzado en el South International Series Festival.

Al timón en la dirección, el guitarrista José Carlos Gómez, que se ha encargado de contactar y realizar las entrevistas a personas y personalidades que "en un 95% nunca se habían puesto delante de una cámara para hablar de Paco de Lucía", entre ellas, su primera mujer, Casilda Varela, su manager, Berry, y diferentes "amigos íntimos" del mejor guitarrista de todos los tiempos, ha detallado Gómez.

"Sin duda, eso no se hubiera podido conseguir sin José Carlos y sin Luis Melgart (la tercera pata creativa y productiva de la serie), que tienen un acceso directo a la familia y a todo aquel que conoció a Paco en primera persona", se ha congratulado Ortiz que también ha adelantado que están en disposición de acceder "a imágenes de archivo muy interesantes" pues "a Paco lo tendremos que ver en esta serie documental, claro".

Un proyecto "todavía en una fase muy incipiente" de desarrollo pero donde sus artífices ya tienen claro que "tendrá 6 capítulos de 50 minutos cada uno" en los que la vida de Paco se desplegará "de forma cronológica" y donde "la música, la música de Paco, como no puede ser de otra manera, jugará un papel importante".

"Nuestra intención ya la dice el título del documental, descifrar a Paco de Lucía, mostrar a través de esos testimonios de gente que compartió su vida cosas que no sabíamos, muchas cosas desconocidas. Y la vida, la hazaña que fue la vida de Paco, desde nacer en una familia donde se pasó hambre hasta convertirse en el genio indudable que fue, no cabe en un documental de una hora, había que descifrarlo en una serie", han explicado productor y director de una producción que, esperan, "pueda tener una difusión nacional e internacional" a través de alguna plataforma, sin desdeñar el apoyo deseado de las televisiones públicas. "Ojalá porque Paco de Lucía bien lo merece", aciertan.

"Se volvió un hombre torturado"

Entre los diferentes testimonios que darán vida a Descifrando al genio, y que se han mostrado en el pequeño avance que se ha presentado en South Series, está la entrevista a Casilda Varela, la primera esposa de Paco de Lucía.

Durante el retazo exhibido de la entrevista, Varela cuenta que "el hombre profundo y pacífico" que era Paco de Lucía comenzó a desdibujarse "en cuanto su vida se fue acelerando". "Esa velocidad lo volvió un hombre torturado. Le hizo mella esa velocidad", llega a decir.